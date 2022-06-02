Tirador de hospital en Oklahoma mató a doctor que lo operó

La policía de Oklahoma informó que el tirador que atacó un hospital en Tulsa y mató a cuatro personas, fue paciente de un doctor que murió en el ataque, a quien culpaba por un dolor en la espalda que le quedó después de una operación.

Wendell Franklin, jefe de policía de Tulsa, detalló en una conferencia de prensa que el tirador fue identificado como Michael Louis, a quien encontraron muerto dentro del hospital.

Dijo que el hombre se quitó la vida después de matar al doctor Preston Phillips, a la doctora Stephanie Husen, a la recepcionista Amanda Glenn y a un paciente de nombre William Love. Dos de los fallecidos fueron encontrados en la misma habitación que el atacante, dijo el capitán de la policía.

Derivado del tiroteo en el hospital en Oklahoma, otras 10 personas sufrieron lesiones que no amenazan sus vidas, dijo la policía de Tulsa.

Tirador mató al doctor que lo operó en Oklahoma

Las autoridades de Oklahoma explicaron que el tirador se sometió a una cirugía el pasado 19 de mayo, y fue el doctor Preston Phillips quien lo atendió. Tras la operación, el hombre llamó varias veces al hospital para quejarse de un dolor de espalda y pidió un tratamiento para ello.

Incluso, el tirador tuvo una consulta médica el martes para recibir tratamiento, y el miércoles, poco antes del tiroteo, se volvió a comunicar con el hospital porque el dolor de la espalda no cedía.

Wendell Franklin dijo que los oficiales encontraron sobre el tirador una carta en la que “dejó claro que entró al hospital Saint Francis con la intención de matar al doctor Phillips y a cualquiera que se interpusiera en su camino”.

De acuerdo con las autoridades, el tirador compró una escopeta estilo AR-15 horas antes de irrumpir en el hospital; además, el 29 de mayo también adquirió una pistola, armas con las que ingresó al nosocomio.

