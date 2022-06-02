Tiroteo en funeral deja 5 heridos en Wisconsin, Estados Unidos

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo en el funeral de un joven en un cementerio de Wisconsin, Estados Unidos. La policía describió el acto como un incidente crítico e instó a la gente a mantenerse alejada del lugar.

La policía de Estados Unidos informó mediante un mensaje en Twitter que por el momento se desconoce el número exacto de las víctimas, añadió que la escena sigue activa y ya investigan lo sucedido.

“A las 2:26 pm hubo múltiples disparos en el cementerio de Graceland. Hay víctimas, pero se desconoce cuántas en este momento. La escena sigue activa y está siendo investigada. Lo actualizaremos cuando haya más detalles disponibles. ¡Gracias!”.

Información en desarrollo

At 2:26pm there were multiple shots fired at Graceland Cemetery. There are victims but unknown how many at this time. The scene is still active and being investigated.



We will update you when more details become available.



Thank you! — Racine Police (@RacinePD) June 2, 2022

De acuerdo con medios locales, el tiroteo se produjo durante el funeral de Da’Shontay L. King Sr, abatido por la policía de Estados Unidos el pasado 20 de mayo.

“Estábamos en la tumba tratando de prepararnos para enterrarlo y las balas empezaron a volar por todas partes”, dijo la hermana de King, Natasha Mullen.

Tiroteos en Estados Unidos

El tiroteo durante el funeral en Wisconsin ocurrió un día después del ataque a un hospital en Oklahoma, que dejó cinco personas muertas, incluido el tirador.

Y a poco más de una semana de la masacre en la primaria Robb de Uvalde, Texas, donde un adolescente mató a 19 niños y dos maestras.

Además, ayer de otro tiroteo en la universidad Xavier, en Nueva Orleans, en donde murió una mujer y dos personas más resultaron heridas.