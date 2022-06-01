La policía de Oklahoma informó sobre un tiroteo dentro del hospital Saint Francis, en Estados Unidos, que dejó cinco muertos incluido el tirador, quien fue abatido en el lugar.

La policía de Oklahoma informó sobre un tiroteo dentro del hospital Saint Francis, en Estados Unidos, que dejó cinco muertos incluido el tirador, quien fue abatido en el lugar.

La policía indicó durante una conferencia de prensa que el tirador murió a causa de un disparo autoinfligido. Describieron que se trató de un hombre afroamericano de entre 35 y 40 años de edad.

El sujeto estaba armado con un rifle y una pistola, y disparó con ambas en el hospital de Oklahoma.

"Esta tarde, respondimos a una llamada sobre un hombre armado con un rifle en el edificio Natalie del Hospital St. Francis. Esto se convirtió en una situación de tirador activo", informó la policía en su cuenta de Facebook.

Richard Meulenberg, capitán de la policía de Tulsa, detalló que estaban desalojando el hospital y describieron la escena del tiroteo como "catastrófica".

"Tenemos varios pisos... con cientos de habitaciones y cientos de personas dentro del edificio. Estamos tratando esto como una escena catastrófica en este momento”, dijo Meulenberg.

ACTIVE SHOOTER SITUATION UPDATE: See our Facebook for more info: pic.twitter.com/dla5NWukWM — Tulsa Police (@TulsaPolice) June 1, 2022

Tiroteo en hospital de Oklahoma deja cinco muertos

La policía de Oklahoma agregó que hay al menos cinco personas muertas, incluido el tirador, así como varios heridos a causa del tiroteo registrado este miércoles en un hospital de Oklahoma.

"Podemos confirmar que cinco personas fallecieron, incluido el tirador, en la situación de tiroteo activo en el campus del hospital St. Francis. Los oficiales todavía están limpiando el edificio".

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus. — Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022

En un instituto cercano se instaló un centro de reunificación para que las familias pudieran encontrar a sus seres queridos.

"Pedimos a familiares/amigos que vayan a la Memorial High School al oeste de LaFortune Park para un lugar de reunificación", compartió la policía en su cuenta de Facebook.

Asimismo, las autoridades instalaron un centro de reunificación, cerca del hospital, para que las familias pudieran encontrar a sus seres queridos que estaban en el lugar al momento del tiroteo.

El incidente en el hospital de Oklahoma de esta tarde, ocurrió una semana después de la masacre en la primaria Robb de Uvalde, Texas, donde un adolescente mató a 19 niños y dos maestras.

Además, ayer se registró otro tiroteo en la universidad Xavier, en Nueva Orleans, en donde murió una mujer y dos personas más resultaron heridas.

