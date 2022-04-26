Tiroteo en kinder de Rusia deja al menos 4 muertos

Dos niños y una maestra murieron durante un tiroteo registrado este martes en un kinder en la región de Ulyanovsk, Rusia, informó el gobernador de la ciudad, Alexei Russkikh.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades de Rusia, un hombre ingresó al kinder y abrió fuego contra los alumnos a la hora de la siesta. Las víctimas menores de edad tenían entre 5 y 6 años.

"Uno de los niños nació en 2016; el otro nació en 2017. (Eran de) buenas familias: una de las familias era una familia numerosa; la otra, era su única hija que murió"

Alexei Russkikh también informó que otra docente del kinder resultó herida durante el tiroteo, cuando la mujer estaba limpiando y el hombre armado ingresó disparando, después subió al segundo piso donde se encontraban los alumnos.

|Reuters

“Una maestra menor estaba lavando los pisos, y fue en ese momento que el delincuente entró al kinder y la hirió en el hombro. Luego subió al segundo piso y, lamentablemente, mató a dos niños y una maestra”.

Por los hechos, el gobernador de Ulyanovsk, Rusia envió sus condolencias a las familias de los niños que perdieron la vida durante el tiroteo en el jardín de niños.

"Expreso mis profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas. Esta es una pérdida irremplazable para todos nosotros”.

Los investigadores han abierto un caso penal por el incidente, dijo el Comité de Investigación de Rusia.

Atacante se suicida tras tiroteo en kinder de Rusia

Algunos medios locales aseguraron que el atacante se suicidó más tarde a las afueras del kinder. Las autoridades confirmaron que el hombre tenía 26 años de edad y padecía de una enfermedad mental.

"Sabemos que el asesino obtuvo el arma de un vecino. Tenía una enfermedad mental; estaba en un registro desde 2013".

Añadieron que especialistas trabajan con las familias de las víctimas y la administración regional brindará ayuda moral y financiera: “nosotros cubriremos el costo de los funerales”, aseguró la jefa de la administración regional de Veshkaima, Tatyana Stelmakh.

