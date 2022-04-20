En tiroteo, policía abate a hombre cerca de la Embajada de Perú en EU

La mañana de este miércoles 20 de abril se registró un tiroteo en las inmediaciones de la Embajada de Perú en Estados Unidos (EU), confirmó el Departamento de Policía Metropolitana de Washington.

Un presunto intruso en la residencia del embajador peruano en la capital estadounidense movilizó al Servicio Secreto, ya que esta dependencia tiene jurisdicción en las embajadas y residencias diplomáticas.

Según las autoridades, poco antes de las 8:00 de la mañana (hora local) los agentes del Servicio Secreto respondieron a una emergencia en la Embajada de Perú, ubicada en 3000 Garrison Street, en el vecindario de Forest Hills, donde una persona intentaba ingresar.

4.20.22 Chief Contee gives an update on a USSS officer involved shooting in the 3000 block of Garrison Street, NW https://t.co/xu8ukbTMQy — DC Police Department (@DCPoliceDept) April 20, 2022

En la parte trasera del inmueble se encontraba un hombre, quien presuntamente rompió varias ventanas. Al acercarse al sospechoso, los agentes notaron que llevaba un tubo metálico, por lo que sacaron sus pistolas eléctricas.

Agentes usaron armas de servicio durante tiroteo en Embajada de Perú

Robert Contee Jr., jefe de la Policía Metropolitana de Washington, explicó que los uniformados usaron sus armas eléctricas pero no funcionaron, después se produjo un enfrentamiento con el intruso, por lo que accionaron sus armas de servicio y el hombre murió durante el tiroteo.

Asimismo, expuso que el sospechoso era un adulto de entre 20 y 30 años, del que no se tienen indicios sobre anteriores enfrentamientos con la policía.

Por su parte, el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, informó en Twitter sobre un “tiroteo con participación de agentes”, quienes dispararon contra el sujeto que pretendía ingresar a la Embajada de Perú.

Officer involved shooting - following a confrontation, uniformed division officers shot a reported intruder at a residence in the 3000 block of Garrison St NW shortly before 0800. Public information officers en route to the scene. No injuries reported to officers. pic.twitter.com/DF3iwz9j7x — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) April 20, 2022

En el momento del enfrentamiento el embajador de Perú, Oswaldo de Rivero, y su familia se encontraban en el interior del inmueble, pero no resultaron heridos por este hecho.

Guglielmi detalló que ningún agente resultó herido en el tiroteo, del cual ya se realizan las indagatorias por parte de la Unidad de Investigación de la Policía de Washington.

Después del tiroteo, la Embajada de Perú en EU utilizó sus redes sociales para explicar que en la madrugada un hombre ingresó a la Residencia Oficial sin autorización, causando daños materiales.

La Embajada del Perú lamenta informar que el día de hoy, en horas de la madrugada, una persona ingresó a la Residencia Oficial sin autorización, causando daños materiales a la propiedad. Dicha persona fue abatida por el Servicio Secreto. (1/2) — Embassy of Peru - US (@PeruInTheUSA) April 20, 2022

“Dicha persona fue abatida por el Servicio Secreto. El Embajador, su familia, personal de la Residencia y los agentes se encuentran a salvo, y el hecho está siendo investigado por las autoridades competentes”, añadió.

