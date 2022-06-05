Tiroteo en zona turística de Filadelfia deja 3 muertos y 11 heridos

La noche de este sábado, un tiroteo se desató en plena zona turística de Filadelfia, dejando un saldo de tres muertos y 11 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades del estado, el hecho ocurrió entre las calles 3th y South Street, cerca de la medianoche.

Asimismo, detallaron que ante la amenaza, uno de los policías disparó en contra uno de los tiradores; sin embargo se desconoce si llegó a herirlo.

Autoridades de Filadelfia piden a la población alejarse de la zona

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Policía de Filadelfia advirtió a la población mantenerse alejados de la zona del tiroteo para reducir riesgos.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) June 5, 2022

Asimismo, medios locales e internacionales indican que no hay detenidos al momento y que las víctimas fueron dos hombres y una mujer.

Además, reportan que durante el tiroteo hubo más de un tirador activo, pero de desconocen las causas.

Estados Unidos busca soluciones a tiroteos

En las últimas semanas, Estados Unidos ha vivido diversos tiroteos masivos en espacios públicos, siento la tragedia de la escuela primaria de Uvalde, en Texas, que dejó un saldo de 21 muertos y varios heridos, uno de los más recientes.

Debido a esto, diversas fracciones políticas y de la población civil buscan impulsar medidas para erradicar estos eventos.

De acuerdo con el Gun Violence Archive, un grupo sin ánimo de grupo, en lo que va del 2022, más de 18 mil personas han muerto por un arma de fuego en Estados Unidos, esto incluyendo a víctimas de homicidio, suicidio o algún tiroteo.