“Basta” de violencia con armas en EU: Biden, insta a Congreso a actuar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: "¡basta, basta!" de violencia con armas e instó al Congreso de EU a prohibir las armas de asalto, ampliar las comprobaciones de antecedentes y aplicar otras medidas sensatas de control de armas para hacer frente a la cadena de tiroteos masivos que han golpeado a Estados Unidos.

En un discurso retransmitido en directo en el horario de máxima audiencia y desde la Casa Blanca, Biden preguntó a un país aturdido por los recientes tiroteos contra escolares en Texas, en un edificio médico de Oklahoma y en una tienda de comestibles de Buffalo, Nueva York, cuánto más hace falta.

Joe Biden, Presidente de EU:

Por el amor de Dios, ¿cuánta más carnicería estamos dispuestos a aceptar?.

El presidente demócrata pidió una serie de medidas que históricamente han sido bloqueadas por los republicanos en el Congreso, como elevar la edad en la que los adultos pueden comprar armas y derogar la protección que tienen los fabricantes de armas contra las demandas por la violencia perpetrada por personas que portan sus armas.

"No podemos volver a fallar al pueblo estadunidense", señalaó Biden, presionando a los republicanos para que permitan que se sometan a votación proyectos de ley que incluyan medidas de control de armas.

Over the last two decades, more school-age children have died from guns than on-duty police officers and active duty military combined.



Think about that.



For God’s sake how much more carnage are we willing to accept? — President Biden (@POTUS) June 2, 2022

Estados Unidos tiene la tasa de muertes con armas de fuego más elevada

Estados Unidos, que tiene una tasa de muertes por armas de fuego más alta que cualquier otra nación rica, se ha visto sacudido en las últimas semanas por tiroteos masivos en una tienda de comestibles en Nueva York, una escuela primaria en Texas en la que murieron a 19 niños y un edificio médico en Oklahoma.

Quienes promueven medidas más estrictas sobre seguridad de armas han presionado a Biden para que tome acciones más contundentes por su cuenta para frenar la violencia con armas de fuego, pero la Casa Blanca quiere que el Congreso apruebe una legislación que tenga un impacto más duradero que cualquier orden presidencial.

Una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EU) trabaja en un proyecto de ley destinado a endurecer las leyes nacionales sobre armas, aunque la medida tiene pocas posibilidades de ser aprobada por el Senado.

El discurso de Biden tenía como objetivo presionaran más a los legisladores y mantener el tema en la mente de los votantes. Sólo ha pronunciado un puñado de discursos nocturnos desde la Casa Blanca durante su mandato, incluyendo uno sobre la contingencia de Covid-19 en 2021 y otro sobre el tiroteo de Texas de la semana pasada.

Más de 18 mil personas han muerto a causa de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos en 2022, incluso por homicidio y suicidio, según el Gun Violence Archive, un grupo de investigación sin ánimo de lucro.

Visit https://t.co/GKwiFAZQKg for up-to-date statistics and information pic.twitter.com/g4odZp9ab3 — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 3, 2022

Canadá, Australia y Reino Unido aprobaron leyes de armas más estrictas después de los tiroteos masivos en sus países, prohibiendo las armas de asalto y aumentando los controles de antecedentes. Estados Unidos ha vivido dos décadas de masacras en escuelas, tiendas y lugares de trabajo y culto sin ninguna legislación de este tipo.

Una amplia mayoría de los votantes estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, está a favor de leyes de control de armas más estrictas, pero los republicanos en el Congreso y algunos demócratas moderados han bloqueado dicha legislación durante años.

Los precios de las acciones de los fabricantes de armas subieron el jueves. Los esfuerzos por avanzar en las medidas de control de armas han impulsado los precios de las acciones delas armas de fuego después de otros tiroteos masivos, ya que los inversores anticiparon que las compras de armas aumentarían antes de una normativa más estricta.

Como presidente, Biden ha pedido al Congreso de EU que restablézcala prohibición de las armas de asalto y apruebe medidas para exigir la comprobación universal de los antecedentes de quienes compran armas.

Tras el tiroteo de Texas, instó al país a enfrentarse al poderoso lobby de las armas que respalda a los políticos que se oponen a dicha legislación.

El Senado está integrado por 50 demócratas y 50 republicanos una ley debe contar con 60 votos para superar una maniobra conocida como discurso obstruccionista, lo que significa que cualquier ley necesitaría un raro apoyo bipartidista.

"La única sala de Estados Unidos en la que no se puede encontrar más de un 60 por ciento de apoyo a la comprobación universal de antecedentes es el pleno del Senado", señala Christian Heyne, vicepresidente de política de Brady, un grupo de prevención de la violencia con armas de fuego.