Al menos 21 muertos y varios heridos fue el saldo hasta el momento de un tiroteo registrado en la escuela primaria Robb Elementary, en Uvalde, Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbott, el atacante mató a 14 estudiantes y tres profesores. La mayoría de los heridos también son menores de edad y fueron trasladados a hospitales cercanos. Agregó que el tirador murió en el lugar.

Las autoridades de Texas identificaron al atacante como Salvador Ramos, un joven de 18 años de edad, hispano. El gobernador añadió que el adolescente mató a su abuela, luego acudió a la escuela primaria y comenzó a disparar una escopeta semiautomática.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.



Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.



I've instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022

"Disparó y mató horriblemente, incomprensiblemente, a 14 estudiantes y a un maestro. El señor Ramos, el hombre armado, falleció. Se cree que los oficiales que respondieron lo mataron", dijo Abbott en una rueda de prensa trsa el tiroteo en la escuela primaria.

Reportan tiroteo en escuela de Texas

Al mediodía de este martes, las autoridades del distrito escolar de Uvalde informaron sobre un tirador activo en la primaria Robb, por lo que solicitaron el apoyo de la policía y servicios de emergencia de Texas.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el distrito de Uvalde solicitó a las personas no acercarse a la zona ya que aún se encontraba el tirador activo.

There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more information is gathered it will be shared.



The rest of the district is under a Secure Status. — Uvalde CISD (@Uvalde_CISD) May 24, 2022

“Hay un tirador activo en Robb Elementary. La policía está en el sitio. Se necesita su cooperación en este momento al no visitar el campus. Tan pronto como se recopile más información, se compartirá. El resto del distrito está bajo un Estatus Seguro”, informó el distrito a través de un mensaje en Twitter.

De acuerdo con las autoridades de Texas, alrededor del mediodía recibieron una llamada de emergencia donde reportaron un tiroteo activo en una escuela primaria, por lo que acudieron a la zona, en una pequeña ciudad.

