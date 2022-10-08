Se registra tiroteo en un partido de fútbol en Ohio, Estados Unidos

Un nuevo tiroteo se registro en Estados Unidos, esta vez durante un partido de fútbol americano en la escuela secundaria Whitmer High School, ubicado en Ohio.

De acuerdo con reportes extraoficiales un tirador activo realizó al menos 12 disparos en contra de los asistentes al partido fútbol americano.

Los jugadores tuvieron que salir corriendo del campo tras el comienzo del tiroteo, informó el medio The Blade.

El partido de fútbol se celebraba entre Whitmer y Central Catholic tuvo que ser suspendido en medio de los gritos de estudiantes y padres de familia que se resguardaban tras los disparos.

Los hechos habrían quedado captados mediante video, ya que el partido celebrado en la secundaria Whitmer High School era trasmitido mediante redes sociales.

Según los videos difundidos, quedaban poco más de siete minutos de tiempo reglamentario en el partido de viernes por la noche.

3 personas lesionadas por tiroteo en partido de fútbol en Ohio

Información extraoficial refiere que al menos tres personas habrían resultados lesionadas a causa del tiroteo en el partido dentro de una escuela de Ohio, Estados Unidos.

Medios locales como The Blade ya hablan del traslado de una persona al hospital.

Hasta el momento, el número de víctimas no ha sido confirmado por las autoridades de Ohio, Estados Unidos.

El tiroteo registrado en la escuela secundaria Whitmer High School en Ohio, ha remontado al tiroteo más letal acontencido en las escuelas de ese país en los últimos 10 años.

De acuerdo con información de la agencia The Gun Violence Archive, el tiroteo más letal aconteció el pasado 24 de mayo de 2022.

Gunshots were fired at Whitmer High School during a football game against Toledo Central Catholic. At least one person is injured. pic.twitter.com/1ViFTzhVXY — The Blade (@toledonews) October 8, 2022

El hecho dejó un saldo de 21 personas muertas y 17 más lesionadas y fue perpetuado por Salvador Rolando Ramos, de 18 años de edad.

Cabe destacar que es considerado el tiroteo más letal de Estados Unidos dentro de una escuela, pues el número de víctimas en total fue de 38 personas, incluyendo menores de 18 años.

