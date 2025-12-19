Encuentran muerto a sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown

Luego del tiroteo en la Universidad de Brown , en Estados Unidos, el sábado 13 de diciembre de 2025, un hombre señalado como sospecho de la agresión fue encontrado muerto, de acuerdo con la cadena de noticias CNN.

Este jueves se supo la identidad del hombre que habría sido el responsable del ataque a balazos que dejó dos muertos por los hechos ocurridos en la escuela ubicada en la comunidad de Providence, en Rhode Island.

Revelan identidad de sospechoso de tiroteo en Universidad de Brown

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas, tiempo local en el edificio Barus and Holley de ingeniería, cuando los estudiantes se encontraban en examen.

Oscar L. Pérez Jr., jefe de la Policía de Providence, informó que el sujeto fue encontrado muerto tras quitarse la vida.

Se trataba de un hombre llamado Claudio Valente, de 48 años de edad. Era exalumno de la Universidad de Brown y ciudadano portugués; fue encontrado sin vida en un almacén.

Estudiante de Universidad de Brown estaba muerto con una bolsa

Previamente, fuerzas de seguridad encontraron en un área de Salem, New Hampshire, un automóvil abandonado y el cual tenía placas relacionadas con el sospechoso.

Claudio Valente fue encontrado muerto con una bolsa, dos armas de fuego y pruebas que coincidían con la escena del crimen, precisó Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island.

Revelan video del sospechoso del tiroteo en Universidad de Brown

Días antes de confirmarse el hallazgo sin vida del sospechoso, las autoridades dieron a conocer un video que los mostraba caminando por Hope Street tras el ataque.

Era un hombre vestido de gris oscuro o negro, posiblemente con máscara camuflada gris, según testigos.

No obstante, el 14 de diciembre de 2025, las autoridades señalaron que un sospechoso de alrededor de 30 años de edad fue detenido en un hotel cerca del aeropuerto de Providence.

La Universidad de Brown informó después que la policía de Providence anunció el domingo por la noche la liberación de la persona detenida en relación con la investigación del tiroteo ocurrido en el campus.

“El fiscal General de Rhode Island declaró categóricamente en un evento mediático organizado por la ciudad de Providence que no hay fundamento para considerar a la persona liberada como persona de interés”, publicó la escuela.