Bajo Título 42, Estados Unidos expulsa migrantes cubanos a México

Estados Unidos ha comenzado a expulsar a migrantes nicaragüenses y cubanos a México en cumplimiento del Título 42, una medida relacionada con la pandemia de COVID-19 que les niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo. El Título 42 expirará el 23 de mayo.

Estados Unidos expulsaría hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego; El Paso, Texas; y el Rio Grande Valley, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores.

Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, dijo el funcionario en condición de anonimato. Se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

Estados Unidos llevaría a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses debido a la llegada a la frontera de números más elevados de migrantes de esos dos países.

Durante el mes de marzo, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32.000 ocasiones en la frontera con México, el doble que el mes anterior y cinco veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Y es que en noviembre, Nicaragua redujo sus restricciones de viaje desde Cuba, facilitándoles a los cubanos continuar su viaje por tierra hacia la frontera con Estados Unidos.

Marisa Limón, directora de una organización que aborda cuestiones relacionadas con la migración y la frontera México - Estados Unidos, indicó que los activistas comenzaron a enterarse el lunes de las expulsiones de cubanos y nicaragüenses, y posteriormente confirmaron esta nueva práctica con funcionarios de Estados Unidos. Limón señaló que el gobierno está “tratando de sacarle el máximo partido al Título 42” antes de que expire.