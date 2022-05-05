Bajo Título 42, Estados Unidos expulsa migrantes cubanos a México
Bajo Título 42, Estados Unidos expulsa migrantes nicaragüenses y cubanos a México. En marzo, 32 mil veces fueron detenidos cubanos y 16 mil nicaragüenses.
Estados Unidos ha comenzado a expulsar a migrantes nicaragüenses y cubanos a México en cumplimiento del Título 42, una medida relacionada con la pandemia de COVID-19 que les niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo. El Título 42 expirará el 23 de mayo.
Estados Unidos expulsaría hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego; El Paso, Texas; y el Rio Grande Valley, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las labores.
Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, dijo el funcionario en condición de anonimato. Se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual lleva el nombre de una ley de salud pública y se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
Estados Unidos llevaría a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses debido a la llegada a la frontera de números más elevados de migrantes de esos dos países.
Durante el mes de marzo, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32.000 ocasiones en la frontera con México, el doble que el mes anterior y cinco veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Y es que en noviembre, Nicaragua redujo sus restricciones de viaje desde Cuba, facilitándoles a los cubanos continuar su viaje por tierra hacia la frontera con Estados Unidos.
Marisa Limón, directora de una organización que aborda cuestiones relacionadas con la migración y la frontera México - Estados Unidos, indicó que los activistas comenzaron a enterarse el lunes de las expulsiones de cubanos y nicaragüenses, y posteriormente confirmaron esta nueva práctica con funcionarios de Estados Unidos. Limón señaló que el gobierno está “tratando de sacarle el máximo partido al Título 42” antes de que expire.
Last Friday, @CBPRGV Border Patrol camera operators helped disrupt two human smuggling attempts. Additionally, agents encountered three large groups totaling 343 individuals.— CBP (@CBP) May 3, 2022
More details: https://t.co/uMuGCZ9I2G pic.twitter.com/CW8SYmPR1L