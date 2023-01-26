Colocan letras monumentales de Tlatelolco, como si fuera pueblo mágico

Las letras monumentales “Tlatelolco” fueron develadas en la alcaldía Cuauhtémoc, para honrar la historia de la unidad habitacional, que cuenta con 90 edificios.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, estuvo acompañada de la actriz y comediante Consuelo Duval, en la develación de las letras monumentales de Tlatelolco que plasman la historia de este simbólico lugar de la Ciudad de México.

En palabras de Cuevas, estas letras monumentales colocadas en el Jardín de Santiago representan " la historia de Tlatelolco".

Estas son las segundas letras que inaugura la alcaldesa de Cuauhtémoc en la demarcación, luego de Tepito. Se espera que también inaugure otras en colonias como Santa María la Ribera, Garibaldi, Zona Rosa y la colonia Cuauhtémoc.

En las letras monumentales se ven plasmado momentos de la época prehispánica, la iglesia de Santiago Tlatelolco, edificios emblemáticos de la unidad habitacional o la torre insignia, representativa de esta colonia.

¿Qué significa Tlatelolco?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Historia y Antropología (INAH), Tlatelolco viene del náhuatl y significa “montículo de arena”, ya que se interpreta como “Tlatelli”, que es “terraza” Xaltilolli, que significa “punto arenoso”.

Fue el centro comercial más importante del México prehispánico y en la época moderna fue centro del movimiento del 68, cuya Plaza de las Tres Culturas fue epicentro de la masacre estudiantil.

¿Qué significan las letras gigantes en Tlatelolco?

Las letras monumentales se colocan en sitios considerados como pueblos mágicos, es decir, lugares que poseen símbolos y poblados que son considerados trascendentes o que muestran la identidad nacional para el país.

Hasta diciembre de 2022, la Secretaría de Turismo federal tenía contabilizados 132 lugares considerados pueblos mágicos.