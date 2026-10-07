Fiesta patronal casi termina en linchamiento en Tepeyanco, Tlaxcala; hay 6 detenidos

Lo que parecía una fiesta patronal en el municipio de Tepeyanco, en Tlaxcala, terminó en una riña, destrozos e intento de linchamiento contra un grupo de personas.

Qué se sabe de la riña e intento de linchamiento en Tepeyanco

El incidente sucedió en la tarde del 5 de octubre de 2026. Un grupo local conocido como “Los Zorros”, quienes estaban en presunto estado de ebriedad, inició una pelea, lo que causó pánico y enojo entre los habitantes. En la trifulca participaron al menos 40 personas, quienes usaron bates, piedras y hasta armas de fuego.

Sin embargo, horas después, vecinos de la zona se organizaron y retuvieron a algunos integrantes de “Los Zorros”, a quienes golpearon e incluso amenazaron con lincharlos, ya que presuntamente seis personas entraron a un domicilio de la zona.

Después, un segundo altercado entre vecinos terminó en un incendio en dicho inmueble.

Momentos de tensión por riña e incendio en Tepeyanco



Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el municipio de Tepeyanco, donde riña, participaron alrededor de 40 personas derivó en la movilización de distintas corporaciones de seguridad.#ErickFernándeznoticiasradio pic.twitter.com/vauFP29tUa — Erick Fernández (@ErickFerfm) October 6, 2026

Intervención policial y saldo de la violencia en la fiesta patronal de Tepeyanco

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y cuerpos de emergencia acudió a la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras casas.

Las seis personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

