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Fiesta patronal casi termina en linchamiento en Tepeyanco, Tlaxcala; hay 6 detenidos

Una fiesta patronal en Tepeyanco, Tlaxcala, desató una riña y un intento de linchamiento contra el grupo “Los Zorros”. Conoce los detalles del caso.

Patrulla de policía.
¿Qué pasó en Tlaxcala?|Unsplash.

Escrito por: César Contreras

Lo que parecía una fiesta patronal en el municipio de Tepeyanco, en Tlaxcala, terminó en una riña, destrozos e intento de linchamiento contra un grupo de personas.

Qué se sabe de la riña e intento de linchamiento en Tepeyanco

El incidente sucedió en la tarde del 5 de octubre de 2026. Un grupo local conocido como “Los Zorros”, quienes estaban en presunto estado de ebriedad, inició una pelea, lo que causó pánico y enojo entre los habitantes. En la trifulca participaron al menos 40 personas, quienes usaron bates, piedras y hasta armas de fuego.

Sin embargo, horas después, vecinos de la zona se organizaron y retuvieron a algunos integrantes de “Los Zorros”, a quienes golpearon e incluso amenazaron con lincharlos, ya que presuntamente seis personas entraron a un domicilio de la zona.

Después, un segundo altercado entre vecinos terminó en un incendio en dicho inmueble.

Intervención policial y saldo de la violencia en la fiesta patronal de Tepeyanco

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y cuerpos de emergencia acudió a la zona para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras casas.

Las seis personas quedaron detenidas y fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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