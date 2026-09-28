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Morena presenta a sus coordinadores en siete estados; Entre ellos Nuevo León, Chihuahua y SLP

Morena revela hoy a sus coordinadores en 7 estados y completa sus fichas para las 17 gubernaturas rumbo a las elecciones del próximo año.

Morena define hoy a sus coordinadores en siete estados clave.
Morena define hoy a sus coordinadores en siete estados clave; Esta es la lista definitiva.|X.

Escrito por: América López

Morena llega este lunes 28 de septiembre a la fase decisiva de su proceso interno con la definición de sus llamados "coordinadores" en siete estados estratégicos del país: Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala. Con este anuncio, la dirigencia del partido en el poder culminará el entramado de selección de los perfiles que eventualmente se convertirán en sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en la contienda electoral del próximo año.

Coordinadores de Morena en siete estados rumbo a las elecciones 2027

Esta es la lista de los siete estados que faltaban para tener la lista completa de las 17 gubernaturas rumbo a las elecciones del próximo año:

  • San Luis Potosí: Elí César Cervantes. Estado en el que no irían en coalición con el PT ni el Partido Verde.
  • Nuevo León: Clara Luz Flores.
  • Chihuahua: (En espera de resultados)
  • Sonora: (En espera de resultados)
  • Baja California Sur: (En espera de resultados)
  • Nayarit: (En espera de resultados)
  • Tlaxcala: Ana Lilia Rivera. La senadora con licencia es fundadora de Morena en Tlaxcala y fue presidenta del Senado entre 2023 y 2024.

¿Quiénes son los coordinadores de Morena en los 10 estados ya definidos?

Previo a la jornada de este lunes, la dirigencia nacional de Morena ya había oficializado las coordinaciones estatales en 10 entidades, definiendo la lista de nombres que encabezarán la contienda oficialista:

¡Guerra interna en Morena! Se despedazan por candidaturas anticipadas para 2027

*Información en desarrollo

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