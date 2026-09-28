Morena presenta a sus coordinadores en siete estados; Entre ellos Nuevo León, Chihuahua y SLP

Morena llega este lunes 28 de septiembre a la fase decisiva de su proceso interno con la definición de sus llamados "coordinadores" en siete estados estratégicos del país: Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala. Con este anuncio, la dirigencia del partido en el poder culminará el entramado de selección de los perfiles que eventualmente se convertirán en sus candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en la contienda electoral del próximo año.

Coordinadores de Morena en siete estados rumbo a las elecciones 2027

Esta es la lista de los siete estados que faltaban para tener la lista completa de las 17 gubernaturas rumbo a las elecciones del próximo año:



San Luis Potosí: Elí César Cervantes. Estado en el que no irían en coalición con el PT ni el Partido Verde.

Elí César Cervantes. Estado en el que no irían en coalición con el PT ni el Partido Verde. Nuevo León: Clara Luz Flores.

Clara Luz Flores. Chihuahua: (En espera de resultados)

Sonora: (En espera de resultados)

Baja California Sur: (En espera de resultados)

Nayarit: (En espera de resultados)

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera. La senadora con licencia es fundadora de Morena en Tlaxcala y fue presidenta del Senado entre 2023 y 2024.

¿Quiénes son los coordinadores de Morena en los 10 estados ya definidos?

Previo a la jornada de este lunes, la dirigencia nacional de Morena ya había oficializado las coordinaciones estatales en 10 entidades, definiendo la lista de nombres que encabezarán la contienda oficialista:



¡Guerra interna en Morena! Se despedazan por candidaturas anticipadas para 2027

*Información en desarrollo