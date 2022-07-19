Toallas sanitarias reciclables fabricadas en Zimbabue

Un grupo comunitario en la zona rural de Zimbabue está fabricando toallas sanitarias reutilizables para que las niñas no tengan que faltar a la escuela durante su periodo de menstruación ya que pierden muchos días por año.

Chiedza Community Welfare Trust, en el distrito Mutasa de Zimbabue, comenzó a coser toallas sanitarias de tela cuando la fundadora Gladys Mukaratirwa se dio cuenta de que las niñas de la comunidad faltaban a la escuela todos los meses porque no podían pagar los productos de higiene desechables.

Ausencia escolar de alrededor de 45 días por año por falta de toallas sanitarias

"Si calculas de dos a cinco días por mes, se desperdician alrededor de 45 días por año de tiempo escolar, por lo que nos dimos cuenta de que era necesario que tuvieran una fuente sostenible de toallas sanitarias", dijo Mukaratirwa.

Las almohadillas están cuidadosamente diseñadas y fabricadas con tela y tela de franela para mantenerlas livianas y fáciles de lavar y secar.

Toallas sanitarias reciclables

"Se usa, se lava y se seca al sol. El sol es lo suficientemente fuerte como para desinfectar esta almohadilla. El sol puede destruir cualquier microorganismo dañino y la almohadilla se usa nuevamente", explicó Mukaratirwa.

Como ex maestra, esta mujer de 60 años ha dedicado su vida a empoderar y enseñar a las mujeres jóvenes en su aldea habilidades que pueden garantizar que obtengan ingresos para alimentar a sus familias.

Mujeres voluntarias

El grupo, dirigido por mujeres voluntarias, vende a bajo precio a los lugareños y a organizaciones benéficas en Zimbabue para su distribución a niñas en edad escolar y mujeres jóvenes vulnerables.

"Esta toalla sanitaria es muy barata y se puede usar durante un año y seis meses, así que por solo 4 dólares, equivalentes a unos 80 pesos, se puede comprar un paquete de cinco, significa que durante un año no tienes que preocuparte por comprar toallas sanitarias", un estudiante universitario y cliente, dijo Lee Chisuko.

La fábrica produce alrededor de 600 toallas sanitarias por día.

