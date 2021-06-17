En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los atletas que incumplan con el protocolo sanitario para evitar contagios de Covid-19 podrían ser sancionados con descalificaciones de competencias y hasta siendo expulsados de Japón.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos publicó el manual de atletas, con la intención de garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar contagios. Esta reglamentación ya está avalada y respaldada por el Comité Olímpico Internacional (COI) y, en general, resalta una estricta restricción de movilidad para todos los deportistas y un constante monitoreo a su estado de salud.

Las medidas restrictivas se comenzarán a aplicar desde que comiencen a llegar las delegaciones de cada país y en caso de que atletas o entrenadores rechacen someterse a las pruebas de detección de Covid-19, o bien no respeten el uso de cubrebocas, la sana distancia, entre otras cosas, serán sancionados.

¿Cuáles serán las sanciones para atletas?

Las sanciones a los atletas y entrenadores van desde simples advertencias y podrán ir subiendo de nivel en caso de que hayan repeticiones. En caso de que esto ocurra, los deportistas podrían ser suspendidos de competencias, sufrir suspensiones de sus permisos de estadía o incluso ser expulsados de Japón.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, la sanción podrá ser impuesta por las propias autoridades japonesas o por los comités olímpicos y paralímpicos internacionales.

"Las medidas más duras como la descalificación o expulsión de Japón se aplicarán sólo en caso de incumplimiento malicioso de las normas, o en situaciones que pudieran poner en riesgo la vida de otras personas", explicó Hidemasa Nakamura, responsable ejecutivo de Tokyo 2020.

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¿Cuáles son las medidas preventivas de Tokyo 2020?

Entre algunas de las medidas sanitarias que se aplicarán para monitorear la salud de los atletas por la pandemia de Covid-19, destacan pruebas diarias de saliva y en caso de que se detecte algún caso positivo, se le practicará una prueba PCR para confirmar o descartar la potencial infección.

Estos protocolos se aplicarán a aproximadamente 15 mil atletas olímpicos y paralímpicos, además de otros 78 mil representantes de comités y trabajadores extranjeros que viajarán a Japón.

¿Habrá público en Tokio 2020?

El gobierno de Japón tiene previsto limitar el acceso de espectadores a máximo 10 mil personas por cada evento deportivo realizado desde este fin de semana, sin importar la situación de la pandemia de Covid-19, y se espera que esta medida se replique en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado que la medida también será válida en la justa veraniega, pero se prevé que se permita la entrada a 10 mil personas en el Estadio Olímpico, cuando su aforo total es para 68 mil espectadores.

Japón levanta estado de emergencia

Autoridades japonesas anunciaron que se levantará el estado de emergencia en casi todo el país a partir del próximo 21 de junio, con la intención de que la población se habitúe a la nueva normalidad previo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

A pesar de ello, se prevé que se mantengan medidas preventivas como el uso obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento social.

Cabe señalar que esta medida aplicará en distintos puntos del país, pero principalmente en el caso de la zona metropolitana de Tokio, mientras que comunidades en donde el ritmo de contagios está estancado, el estado de emergencia se mantendrá vigente.

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