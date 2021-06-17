Nadal no jugará en los Juegos Olímpicos de Tokyo ni en Wimbledon

Rafael Nadal, rankeado como el tercer mejor tenista del mundo, no jugará el torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y también se ausentará de la próxima edición de Wimbledon, en Reino Unido.

Así lo confirmó el propio Nadal a través de sus redes sociales, afirmando que aunque se trata de una decisión complicada, llegó a esta conclusión tras hablar con su equipo médico y hacer una valoración de su actual estado físico.

"Es una decisión que nunca resulta fácil tomar. Tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz: competir al máximo nivel y seguir luchando", afirmó Nadal.

Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021

El tenista español explicó que esta situación se debe a lo apretado del calendario, pues recientemente disputó Roland Garros, mientras que Wimbledon, la que hubiera sido su próxima cita, se realizará del 28 de junio al 11 de julio, y finalmente el torneo de tenis en los Juegos Olímpicos de Tokyo se realizará del 24 al 30 de julio.

Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo. En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos

Sobre los Juegos Olímpicos, Nadal afirmó que siempre fueron una prioridad como deportista, pues el ambiente que se vive en esta justa es única.

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Nadal deja camino libre a Djokovic

Ahora que está confirmado que Nadal no participará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, todo parece indicar que Novak Djokovic tendrá un camino menos complicado en su búsqueda del oro olímpico, pues además del español, tampoco estará el suizo Roger Federer y aún hay dudas sobre la participación de Daniil Medvédev, el número dos del mundo, quien podría participar bajo bandera neutral, pues su país, Rusia, no puede participar en competencias internacionales.

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