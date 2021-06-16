Desactivan coche-bomba en inmediaciones del Estadio Olímpico de Roma

Equipos de emergencia de Roma, Italia, fueron movilizados este miércoles, luego de que una persona detectara un coche-bomba a escasos kilómetros del Estadio Olímpico, poco antes de que arrancara el partido entre Italia y Suiza, correspondiente a la fase de grupos de la Euro 2020.

De acuerdo con medios locales, un peatón notó un "objeto sospechoso" al interior de un vehículo estacionado, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

"Pasaron muchos aficionados para llegar al estadio, por lo que varias calles fueron bloqueadas para permitir la operación de seguridad. Los investigadores siguen la pista sobre un asunto privado. El reporte provino de un transeúnte que notó un objeto sospechoso dentro de un auto Smart estacionado, y la intervención de la policía ocurrió antes de las 18:00 horas", informó la policía romana a través de un comunicado.

Gracias al oportuno reporte y la rápida actuación de los equipos de emergencia, la bomba fue desactivada sin mayor problema, pues únicamente se cerraron calles aledañas para que las fuerzas de seguridad pudieran realizar su trabajo.

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La UEFA no se pronunció por el coche-bomba

A pesar de que el coche-bomba estaba estacionado a menos de cinco kilómetros del Estadio Olímpico de Roma, en una zona transitada por los fanáticos suizos e italianos, la UEFA no se ha pronunciado al respecto.

Minutos después de que se confirmara la desactivación del explosivo, las redes sociales de la UEFA compartieron imágenes de los aficionados al interior del Estadio Olímpico y de ambas selecciones realizando ejercicios de calentamiento.

Por otra parte, autoridades italianas no han dado mayores detalles sobre esta amenaza, ni tampoco se sabe de algún grupo que se haya adjudicado el fallido ataque.

Hasta este momento, el encuentro entre Italia y Suiza correspondiente a la segunda fecha del Grupo A de la Euro 2020 se juega en completa normalidad.

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