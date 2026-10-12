Los hijos de AMLO y la sombra de la corrupción

Ningún expresidente de México tuvo hijos con tantos señalamientos como Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los tres hijos del exmandatario, Gonzalo, Andy y José Ramón, han sido vinculados con presuntos actos de corrupción, un contraste notable con la principal bandera que llevó a López Obrador a la Presidencia: el combate a ese mismo problema.

Por ejemplo, la situación de Andy López Beltrán, The New York Times reveló sus presuntos vínculos con una red de huachicol, es decir, el robo y contrabando de combustible. La detención de un personaje señalado como pieza clave en ese entramado, identificado en la transcripción como amigo y socio de Andy.

Esta detención sería relevante porque a través de esa persona se documentaría la presunta participación de López Beltrán en una estructura de corrupción de gran escala.