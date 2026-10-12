Morena: Un clan que se saquea a sí mismo y un expresidente escondido

Analistas explican cóm es que dentro de Morena y el gobierno, “se saquean a sí mismos” y ejemplificó con el presunto robo de alrededor de 3 millones de pesos en gasolina e impuestos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un personaje escondido que no da la cara ni sale a la calle, a diferencia de de otros expresidentes, que participan en foros académicos, universidades, conferencias y ponencias, plantean salidas alternativas y fijan posturas políticas.