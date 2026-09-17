El uso de la palabra soberanía como escudo para políticos corruptos

En la tercera emisión del programa de opinión Tolerancia Cero, en esta ocasión con la participación del periodista Sergio Samiento, María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Manuel López San Martín, el tema a debate fue el uso de la palabra soberanía y cómo la llamada Cuarta Transformación la aplica como sinónimo de impunidad.

Más allá de los discursos patrióticos, los analistas políticos comentan cómo un Estado usa la palabra para defenderse de agresiones externas pero actualmente también para argumentar que si se pretende investigar a alguien afin al actual régimen, se pretende violentar ese valor supremo.

Por eso, el concepto de soberanía, también ha sido objeto de cuestionamientos por el uso que se hace del término.

¿Qué tan soberano es un país y qué ocurre cuando se interpreta la soberanía como una facultad que coloca al gobierno por encima de otras instituciones? Es una de las preguntas planteadas por los panelistas.