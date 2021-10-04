Tom Brady rompe récord de más yardas aéreas en la historia de la NFL

El quarterback (QB) de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, rompió un récord de la NFL durante su participación en el juego de su equipo de la Semana 4, en el que enfrentaron a su ex equipo, los Patriots, de Nueva Inglaterra, en el Estadio Gillette.

Tom Brady superó al mariscal de campo Drew Brees con la mayor cantidad de yardas aéreas en la historia de la temporada regular, luego de acertar un pase al receptor abierto de los Buccaneers, Mike Evans, en el primer cuarto del partido celebrado este domingo por la noche.

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El mariscal de campo, Tom Brady, alcanzó las 80 mil 359 yardas, por lo que superó a Dree Brews, ex mariscal de campo de los New Orleans Saints, quien tenía el récord con 80 mil 358 yardas.

“Tom Brady rompió el récord del QB con más pases de yardas aéreas en la historia de la NFL”, escribió en Twitter la cuenta de NFL en español.

A pesar de que Tom Brady, de 44 años, ya rompió el récord por una yarda de diferencia, podría hacerlo con una mayor ventaja durante el resto de la temporada regular.

El juego entre New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers finalizó con una victoria para los visitantes, el equipo de Tom Brady, con un marcador de 19 a 17. Al final del partido, Patriots falló un gol de campo de 56 yardas con el que pudieron revertir el marcador.

Tom Brady rompió el récord del QB con más pases de yardas áreas en la historia de la #NFL 🤯🔥🔥🔥#NFLEspañol pic.twitter.com/eqdA05C9sX — NFL en Español (@NFLEspanol) October 4, 2021

Tom Brady recibe ovación de su ex equipo

Los fanáticos de los Patriots, ex equipo de Tom Brady, le dieron una fuerte ovación después de que rompió el récord en el Estadio Gillette, la cual fue su casa durante los primeros 20 años de su carrera, y donde ganó seis títulos de Super Bowl, tres MVP de la NFL y rompió muchos récords más.

Además, Tom Brady ha tenido uno de sus mejores inicios en una temporada, ya que llegó a la Semana 4 de la NFL con la segunda mayor cantidad de yardas aéreas y la mayor cantidad de touchdowns que cualquier mariscal de campo ha conseguido en la liga.