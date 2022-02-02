Tonga registra primeros casos de Covid-19 tras erupción del volcán

Tonga entra en confinamiento luego de registrar los primeros casos de contagio de Covid-19 en la nación insular del Pacífico, justo cuando comenzaban a recuperarse tras la erupción del volcán y el posterior tsunami.

El gobierno de Tonga informa que se presentaron cinco casos de Covid-19, de los cuales, dos corresponden a trabajadores portuarios de la capital Nuku’alofa, quienes laboraban en primera línea recibiendo ayuda internacional para la recuperación del país.

Siaosi Sovaleni, primer ministro de Tonga y Saia Piukala, ministra de Salud, informan que los dos trabajadores contagiados de Covid-19 fueron trasladados, juntos a sus familias, a una base militar donde permanecerán en cuarentena para evitar la propagación del virus.

|Reuters

Los funcionarios explican que los trabajadores no presentaron síntomas, pero se detectaron luego del aumento de pruebas de Covid-19 entre los trabajadores de primera línea en el puerto de Tonga. También indican que los dos trabajadores que dieron positivo estaban vacunados, y desconocen si tienen la variante ómicron.

Posteriormente, la emisora de radio tonga na BroadcomFM agrega que se detectaron otros tres casos en una familia, con lo que el número total de contagios de Covid-19 aumenta a cinco en Tonga.

Las autoridades de Tonga añadieron que el confinamiento comenzará a las 18:00 horas (hora local) de este miércoles.

Tonga solo tenía un caso de Covid-19 desde el inicio de la pandemia

Autoridades de Tonga establecieron un sistema de entregas de ayuda sin contacto para evitar contagios de Covid-19, pues desde el 2020, cuando inició la pandemia, el país solo había registrado un caso positivo.

Los aviones y barcos que llegaron de Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos y otros países entregaron la ayuda humanitaria sin mantener contacto entre las tripulaciones y el personal de Tierra, ello con el objetivo de evitar contagios.

Tonga solo tenía un caso de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, el cual fue detectado en octubre de 2021 en un viajero procedente del exterior.