Una intensa tormenta con fuertes lluvias y granizo azotó la tarde de este jueves 5 de noviembre al Estado de México, principalmente en la región del Valle de Toluca.

La caída de hielo cubrió de blanco zonas boscosas de La Marquesa y alcanzó vialidades de Ocoyoacac y Lerma, mientras las precipitaciones también llegaron a Toluca, Metepec y San Mateo Atenco.

El fenómeno meteorológico provocó un descenso de temperatura y complicaciones en distintos puntos de la región.

La Marquesa se pinta de blanco por la caída de granizo

La granizada dejó una de las escenas más visibles de la jornada en La Marquesa, donde la acumulación de hielo modificó por completo el aspecto del paisaje boscoso.

Las imágenes compartidas por usuarios muestran el suelo cubierto de blanco, así como fragmentos de granizo de tamaño considerable que quedaron sobre diferentes superficies.

Fuerte granizada sorprende a La Marquesa, en el Edomex



El hielo cubrió caminos y zonas aledañas, con afectaciones a la circulación vehicular



📹 @GarciaClau1432 / @SasslaClimaMx pic.twitter.com/gaypr1R5gw — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 6, 2026

La precipitación también alcanzó la carretera México-Toluca y el tramo Santiago-La Marquesa.

En ambas vialidades se pidió a los conductores disminuir la velocidad debido al riesgo de derrapes por el pavimento mojado y la presencia de hielo.

Tormenta alcanza Toluca, Metepec y otros municipios mexiquenses

La lluvia también se extendió por diferentes municipios del Valle de Toluca.

Entre los puntos donde se reportaron complicaciones se encuentran Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma.

En estas zonas, autoridades de Protección Civil advirtieron sobre posibles encharcamientos derivados de la intensidad de las precipitaciones, por lo que se pidió a los habitantes tomar previsiones durante sus traslados.

Además, algunos reportes señalaron temperaturas de entre 8 y 10 grados Celsius, una condición que incrementó la sensación de frío durante la jornada.

Ante la presencia de tormentas, las autoridades recomendaron permanecer en casa cuando no sea indispensable salir.

Si necesitas trasladarte, procura conducir a baja velocidad, conservar distancia entre vehículos y evitar frenar bruscamente.