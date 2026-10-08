Tormenta geomagnética podría llegar el 9 de octubre: ¿qué efectos tendría en la Tierra?

El Sol mantiene una alta actividad y una de sus recientes llamaradas podría tener consecuencias en la Tierra. Para el 9 de octubre, existe la posibilidad de que se registre una tormenta geomagnética, por lo que la atención está puesta en los posibles efectos del fenómeno.

Tormenta geomagnética podrá llegar el 9 de octubre

Una eyección de masa coronal (CME) que salió del Sol el 6 de octubre podría afectar a la Tierra este 9 de octubre, elevando la actividad geomagnética. El fenómeno está asociado con una llamarada solar de magnitud M1.4 originada en la Región Activa 4549, de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA.

La NOAA emitió una vigilancia de tormenta geomagnética para el 9 de octubre, debido a que se espera que la CME llegue a la Tierra y provoque un incremento de la actividad geomagnética.

G1 (Minor) to G2 (Moderate) geomagnetic storms are likely on 09 Oct with the arrival of a CME that was associated with a M1.4 flare from Active Region 4549 on 06 Oct. A high chance for additional M-class flare activity from Region 4549 will persist in the coming days. https://t.co/vLa1BCleWu — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) October 6, 2026

Se espera que la actividad alcance niveles G1 (menor), aunque existe la posibilidad de que se presenten periodos aislados de condiciones G2 (moderadas).

¿Qué es una eyección de masa coronal?

Una CME es una erupción de material solar y campos magnéticos. En este caso, la eyección abandonó el Sol el 6 de octubre y estuvo relacionada con la llamarada M1.4 registrada en la Región Activa 4549.

¿Qué efectos podría tener la tormenta geomagnética en la Tierra?

Para una tormenta de nivel G1, la NOAA menciona que los efectos podrían ser principalmente manejables para la parte de infraestructura tecnológica.

Uno de los efectos que podría observarse es la aparición de auroras en algunas zonas del norte y el Medio Oeste superior de Estados Unidos.

La NOAA señala que podrían ser visibles en áreas que van de Nueva York a Idaho.

Además, también pueden verse afectados algunos sistemas de infraestructura, como los satélites, que pueden experimentar alteraciones por la actividad geomagnética; las comunicaciones pueden presentar algunas perturbaciones en sistemas de radio; para las redes eléctricas, las tormentas más intensas pueden generar fluctuaciones y las auroras pueden aparecer en lugares al sur.