Tormenta invernal Elliot deja al menos 60 muertos en Estados Unidos

Partes de los Estados Unidos se preparan para otras 30 centímetros de nieve mientras la monstruosa tormenta invernal Elliot deja al menos 60 muertos con hospitales llenos de cuerpos y temores de más cadáveres congelados, ya que se miden un metro con 27 centímetros de nieve en Búfalo y los servicios de emergencia han ido "coche a coche" en busca de sobrevivientes.

El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, describió la tormenta de nieve como "la peor tormenta probablemente en nuestra vida", advirtiendo: "Este no es el final todavía".

Agregó: "Hemos tenido tantos muertos que varios hospitales están llenos y solo tenemos que pasar y determinar si las personas han fallecido por una muerte relacionada con la ventisca".

En el estado de Nueva York, las autoridades han descrito condiciones feroces, particularmente en Búfalo, con apagones de horas de duración.

Personas han muerto por causas del clima extremo en Estados Unidos

Según los informes, las personas han muerto por una serie de causas como resultado del clima extremo, por la tormenta invernal Elliot, como una mujer de Wisconsin que cayó a través del hielo del río.

Algunos han muerto de estrés cardíaco mientras paleaban nieve, otros cuando los equipos de emergencia no pudieron responder a tiempo a las crisis médicas.

Estuvieron varadas en sus autos durante más de dos días por tormenta invernal Elliot

Poloncarz tuiteó que 14 personas en el condado habían muerto por exposición, tres personas fueron encontradas en sus vehículos, cuatro no tenían calefacción, tres fueron por palear nieve, por eventos cardíacos y tres personas fallecieron después de que los servicios de EMS se retrasaron.

Las carreteras seguían llenas de vehículos varados por Tormenta invernal Elliot

Las carreteras seguían llenas de automóviles, autobuses, ambulancias, grúas e incluso arados enterrados bajo imponentes derivas, lo que complicaba los esfuerzos para despejar las calles cubiertas de nieve y llegar a los residentes varados que necesitaban atención médica. Las autoridades desplegaron tractores de gran elevación como transportes hospitalarios.

A pesar de la prohibición de realizar viajar personales por carretera que seguía vigente el lunes, cientos de automovilistas tuvieron que ser rescatados de sus vehículos durante el fin de semana.

Miembros de la Guardia Nacional y otros equipos han rescatado a cientos de personas de automóviles cubiertos de nieve y casas sin electricidad, pero las autoridades han dicho que más personas permanecen atrapadas.

Científicos apuntan al cambio climático

Los científicos dicen que la crisis del cambio climático puede haber contribuido a la intensidad de la tormenta invernal Elliot.

Alrededor del 60 por ciento de la población de los Estados Unidos se enfrentó a algún tipo de aviso o advertencia de clima invernal y las temperaturas se desplomaron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las Montañas Rocosas hasta los Apalaches.

La tormenta de nieve del siglo

"Esta tormenta de nieve es una para todas las edades. Ciertamente, es la tormenta de nieve del siglo", dijo el lunes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, después de recorrer las secuelas en su ciudad natal de Búfalo, donde casi todos los camiones de bomberos quedaron varados el sábado.

Los vientos aulladores, el frío adormecedor y la nieve de "efecto lago", resultado de la humedad recogida por el aire helado que se mueve sobre las aguas más cálidas del lago, produjeron una tormenta que Hochul dijo que pasaría a la historia como "la ventisca del 22".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración de emergencia federal para el estado de Nueva York el lunes por la noche, autorizando la asistencia del gobierno de Estados Unidos para reforzar los esfuerzos de recuperación estatales y locales, anunció la Casa Blanca.