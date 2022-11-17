Tormenta invernal amenaza el noroeste de Estados Unidos

Una poderosa tormenta invernal azotará el noroeste de Estados Unidos, la cual podría dejar una acumulación de hasta 1.2 metros de nieve, informaron las autoridades, por lo que lanzaron una advertencia a la población sobre el riesgo en las carreteras.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), el mal tiempo permanecerá por lo menos hasta el fin de semana en el noroeste de Estados Unidos, afectando principalmente al norte de Nueva York, como el área metropolitana de Buffalo, y el noroeste de Pennsylvania.

La tormenta invernal también golpeará a ciudades como Chicago y Cleveland, ubicadas en las orillas del río Michigan y Erie, la zona conocida como “cinturones de nieve de los Grandes Lagos”.

Accumulating lake effect snow continues across the snow belts well to the south of Buffalo and Watertown today. That will change this evening (Buffalo) and just past midnight (Watertown) when intense bands of lake effect snow will become oriented across these two cities. #nywx pic.twitter.com/Sbz8bbAnJQ — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) November 17, 2022

Ante la emergencia, Kathy Houchul, gobernadora de Nueva York, dijo que podría declarar el estado de emergencia para enfrentar la tormenta invernal. La funcionaria pidió a los residentes no salir de sus hogares si no es estrictamente necesaria.

La semana pasada comenzó la primera nevada de la temporada en algunos estados en el norte de Estados Unidos. La masa de aire frío se reportó desde los Grandes Lagos hasta Canadá, donde se han reportado bajas temperaturas.

La tormenta invernal en Estados Unidos comienza a finales de otoño y principios de invierno.

¿En qué estados habrá tormenta invernal?

Las autoridades de Estados Unidos lanzaron varios avisos debido a la tormenta invernal, principalmente a las regiones que más afectaciones podrían tener como el este y sureste de los lagos Erie y Ontario, en el oeste de Nueva York, el noroeste de Pennsylvania y el extremo noroeste de Ohio.

Entre los estados que se verán afectados se encuentran Green Bay, Chicago, Detroit, Alpena, Cleveland, Buffalo y Boston,

Autoridades de Estados Unidos tomaron algunas medidas de prevención como el cierre de cerca de 209 kilómetros de la interestatal 90 de Nueva York hasta Pennsylvania. El NWS indicó que la tormenta invernal podría comenzar en la tarde de este jueves.

