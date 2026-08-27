¡Se forma la tormenta tropical “Dolly”! Esto sabemos sobre su afectación en México: Sigue aquí su trayectoria EN VIVO

Se formó la tormenta tropical "Dolly" este jueves 27 de agosto 2026, así lo informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, también conocida como NOAA. ¿Afectará a México? Sigue su trayectoria en vivo aquí.

Tropical Storm #Dolly Advisory 1 (11 AM AST, Thu Aug 27): Tropical Storm Dolly Forms Over the Central Tropical Atlantic. Interests in the Leeward Islands Should Monitor. https://t.co/GrztW6mQJV — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2026

Trayectoria de la tormenta tropical "Dolly" EN VIVO

La tormenta tropical "Dolly" se forma sobre el Atlántico Tropical Central. Según la trayectoria de pronóstico dando clic aquí; este sistema se localiza a 5 mil 155 km al este de Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con lo informado por la Conagua.

