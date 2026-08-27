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¡Se forma la tormenta tropical “Dolly”! Esto sabemos sobre su afectación en México: Sigue aquí su trayectoria EN VIVO

La tormenta tropical “Dolly” se forma sobre el Atlántico Tropical Central; conoce su trayectoria en vivo y si tendrá impacto en tierras mexicanas.

Tormenta tropical _Dolly
Trayectoria en vivo de la tormenta tropical “Dolly”.|Windy

Escrito por: Ollinka Méndez

Se formó la tormenta tropical "Dolly" este jueves 27 de agosto 2026, así lo informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, también conocida como NOAA. ¿Afectará a México? Sigue su trayectoria en vivo aquí.

Trayectoria de la tormenta tropical "Dolly" EN VIVO

La tormenta tropical "Dolly" se forma sobre el Atlántico Tropical Central. Según la trayectoria de pronóstico dando clic aquí; este sistema se localiza a 5 mil 155 km al este de Cancún, Quintana Roo, de acuerdo con lo informado por la Conagua.

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