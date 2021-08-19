Tormenta tropical “Henri” podría convertirse en huracán y tocaría EUA

Los pronósticos del clima prevén que la tormenta tropical “Henri” podría intensificarse gradualmente frente a la costa oriente de Estados Unidos (EUA) hasta convertirse en huracán. Además, podría tocar tierra en el noreste del país durante este fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes ( NHC , por sus siglas en inglés) informó que es probable que la tormenta tropical “Henri” permanezca en alta mar. Sin embargo, algunas zonas de Nueva Inglaterra, EU, donde, aunque no toque tierra, podría provocar inundaciones y vientos con fuerza de tormenta tropical, pero no al grado de huracán.

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El NHC explicó que las marejadas de la tormenta tropical “Henri” podrían llegar a gran parte de la costa este de EUA y el Atlántico canadiense durante el fin de semana y podrían causar oleaje y corrientes “potencialmente mortales”.

Tal como está ahora, existe cierto riesgo de impactos directos de Henri en partes del noreste de EU y el Atlántico de Canadá durante ese período de tiempo, dijo Dennis Feltgen, funcionario del NHC.

Las autoridades de EUA agregaron que la extensión en la trayectoria de la tormenta tropical “Henri” es “bastante grande” y algunos muestran que el sistema meteorológico podría impactar en Long Island, Nueva York, y otros hacia el este con dirección al Atlántico.

Here are the 5 PM EDT, August 19th Key Messages on Tropical Storm #Henri. The storm is expected to be near southern New England on Sunday and Monday, and interests there should monitor its progress.



Latest Advisory: https://t.co/tjXFlIdFDP pic.twitter.com/CFYkQj0oHv — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 19, 2021

SMN descarta que tormenta tropical “Henri” llegue a México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en un comunicado que la tormenta tropical “Henri” no representa un peligro para México debido a su ubicación en la costa oriente de Estados Unidos (EUA).

“El centro de la tormenta tropical “Henri” se localiza frente a la costa oriental de Estados Unidos. No representa peligro para territorio mexicano”, resaltó el SMN.

La tormenta tropical “Henri” se localiza a 790 km al sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, en EU, y a mil 880 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo. Se desplaza hacia el oeste a 17 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de hasta 140 km/h.

La #TormentaTropical #Henri se localizó a 1,990 km al este-noreste de las costas de #QuintanaRoo. Por su ubicación no representa riesgo para #México ⬇️ pic.twitter.com/NH4Ch68Jgx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2021