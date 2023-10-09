Fuertes lluvias: Tormenta tropical “Max” toca tierra en Petatlán, Guerrero

El centro de la Tormenta tropical "Max" tocó tierra poco después de las 12:00 horas en Petatlán, Guerrero, por lo que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomiendan a los pobladores no arriesgar la vida y no cruzar corrientes ni cuerpos de agua.

Hasta el momento, lluvia y viento muy fuerte se registra en el poblado de Petatlán, tras el impacto de la Tormenta Tropical Max este mediodía.

El centro de la tormenta tropical Max tocó tierra en el municipio de Petatlán, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 110 km/h.

#Guerrero | Max ya está a 50 kilómetros de #Zihuatanejo; hay una ligera lluvia que ha ocasionado ligeros #encharcamientos.



Autoridades piden a navegantes pesqueros y turísticos que sujeten sus embarcaciones y no salgan a #altamar. @takito_fer con el reporte. pic.twitter.com/tRiUxoAMuC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

Se ubica a 50 kilómetros (km) al sureste de Zihuatanejo y 65 km oeste-noroeste de Tecpan de Galeana, ambos en Guerrero, y se desplaza hacia el nor-noreste a 7 km/h.

Ante ello, se mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales en regiones de Guerrero y Michoacán; intensas en zonas de Colima, Jalisco y el occidente de Oaxaca; muy fuertes en sitios de Morelos y fuertes en localidades del Estado de México.

Prevalecerán las rachas de viento de 90 a 110 km/h y el oleaje de 4 a 6 metros (m) de altura en las costas de Colima, Guerrero y Michoacán; rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 m de altura en costas de Jalisco y el occidente de Oaxaca, así como posibles trombas marinas frente a las costas de Colima, Guerrero y Michoacán.

⚠️El centro de la #TormentaTropical #Max 🌀tocó tierra alrededor de las 12:00 hrs. en Petatlán, Gro.



🌧️No arriesgues tu vida ni la de los tuyos. No cruces corrientes ni cuerpos de agua; mantente a salvo y sigue las instrucciones de la @CNPC_MX.



Tu seguridad, lo más importante. pic.twitter.com/n1mZxOARgm — Germán A. Martínez Santoyo (@GermanMSantoyo) October 9, 2023

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Estados Unidos mantienen zona de prevención por efectos de la tormenta tropical desde Acapulco, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Se informó, mediante un comunicado que las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los turistas y la navegación marítima que se encuentran en la zona, a extremar precauciones debido al oleaje elevado.