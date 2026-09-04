VIDEO: ¡Caos en Yucatán! Toro se escapa, desata persecución y deja dos personas heridas

Un toro suelto provocó momentos de tensión en Kanasín, Yucatán, luego de escapar de un predio la tarde-noche de este jueves y recorrer la colonia Leona Vicario; durante su trayecto, el animal embistió a personas y terminó dejando dos lesionados, entre ellos una mujer que recibió atención de paramédicos.

El ejemplar avanzó por la avenida 42 Sur y posteriormente llegó hasta un parque ubicado sobre la carretera Mérida-Timucuy; vecinos y autoridades tuvieron que intervenir para evitar que continuara desplazándose por la zona, mientras habitantes seguían sus movimientos para conseguir asegurarlo.

El toro recorrió las calles y embistió una bicicleta

La situación quedó registrada parcialmente en videos que comenzaron a circular en redes sociales; en las imágenes se observa al animal avanzar por las calles mientras algunas personas intentan mantenerse fuera de su camino.

En una de las grabaciones, el toro se aproxima a una bicicleta y la embiste, provocando que quienes se encontraban cerca se alejen ante el riesgo de un nuevo ataque.

El recorrido también dejó personas lesionadas. Una mujer fue golpeada por el ejemplar cuando se encontraba en un parque de la zona; debido a las lesiones, paramédicos acudieron para valorarla.

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Vecinos se organizaron para detener al animal

Con el toro todavía en la vía pública, habitantes de Leona Vicario comenzaron a seguirlo y buscaron la manera de impedir que continuara avanzando.

La captura ocurrió cuando varias personas consiguieron colocarle una cuerda y sujetarlo; el procedimiento se realizó durante la noche, mientras la zona permanecía a oscuras.

Después de controlar al ejemplar, elementos de seguridad y de cuidado animal acudieron al sitio y colaboraron en el resguardo del toro que había escapado y causado momentos de tensión.

¿Qué pasó con el toro de Kanasín?

Un vecino aceptó mantenerlo bajo resguardo de manera provisional, mientras se localiza al propietario y se determina qué ocurrirá con el ejemplar.