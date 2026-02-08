¡De terror! Momento en que toro escapa y embiste a una familia en Pedro Escobedo, Querétaro

Un toro provocó momentos de pánico en el centro de Pedro Escobedo, Querétaro, luego de escapar de unas instalaciones particulares la mañana de este sábado 7 de febrero.

El bovino recorrió varias calles de la cabecera municipal, dejando al menos 6 personas lesionadas, varios daños materiales, incluyendo una patrulla.

VIDEO: Toro deja 6 personas lesionadas en Querétaro

El video no tardó en hacerse viral y es que el momento es tan brutal, ya que se observa como una familia comienza a correr al percatarse de la presencia del animal.

En su intento por escapar, una menor es alcanzada por los cuernos del toro, que la avientan varios metros adelante. Segundos después, el animal embiste a un hombre adulto, quien cae al suelo mientras el toro continúa su camino.

Algunos vecinos, al percatase de la situación, salen para auxiliar a las personas lesionadas, mientras otras personas corren con palos por si el toro se vuelve a acercar.

De acuerdo con información oficial, el bovino también embistió dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y un vehículo particular, causando daños materiales considerables.

¿Qué pasó con el toro que escapó en Pedro Escobedo?

Tras los primeros reportes, autoridades municipales activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Elementos de Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y otros cuerpos de emergencia acudieron al lugar para contener la situación.

El Ayuntamiento informó que el ejemplar bovino fue neutralizado por las autoridades, logrando restablecer el orden y la seguridad en la zona centro del municipio.

En cuanto a la responsabilidad legal y económica, será el propietario del toro quien pague todos los daños causados, incluyendo las afectaciones a las patrullas municipales y al vehículo particular involucrado.

Asimismo, se alcanzaron acuerdos reparatorios directos con las personas lesionadas, garantizando la atención médica y el resarcimiento correspondiente, sin que se reporten conflictos pendientes.