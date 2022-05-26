Policía de Toronto arresta a hombre armado cerca de una escuela

La policía de Toronto, Canadá, disparó e hirió a un hombre armado con un rifle que caminaba por calles de Port Union, cerca de una escuela. Posteriormente el sujeto fue detenido.

Aunque las autoridades indicaron que ya no había peligro, cuatro escuelas de la zona decidieron cerrar por seguridad de los estudiantes.

A través de redes sociales, la policía de Toronto detalló que detuvieron a un hombre armado que caminaba por la calle con un rifle, muy cerca de una escuela.

Describieron que se trata de un sujeto de 20 años aproximadamente, que portaba un gorro blanco y abrigo. Los oficiales estuvieron varias horas en la zona resguardada.

PERSON WITH A GUN:

Maberley Cres + Oxhorn Rd

12:57

- Reports of a man walking on the street carrying a rifle

- Nearby school in lockdown

- Desc as male, late teens early 20s, white ball hat, 3/4 length coat

- Officers on scene#GO989882

^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 26, 2022

Autoridades arrestan a hombre armado en Toronto

Después de unos minutos, las autoridades de Toronto informaron que sujeto había sido arrestado, y los oficiales descargaron la escopeta del sospechoso, quien se encontraba lesionado.

Sin embargo, las autoridades no dieron detalles sobre el estado de salud del hombre o si se encontraba gravemente herido.

Añadieron que ya no existía amenaza para la seguridad pública y los padres podían pasar a las escuelas que estaban cerradas a recoger a los estudiantes.