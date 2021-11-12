“Feliz cumpleaños": Torre Eiffel rinde homenaje a la UNESCO

Un gran logo iluminado de la UNESCO fue encendido en la Torre Eiffel durante la noche (hora de París) de este viernes 12 de noviembre de 2021, como un homenaje para celebrar el aniversario número 75 aniversario de la agencia cultural y científica de las Naciones Unidas, la UNESCO.

Como muestra de la amistad de la capital francesa con la organización que acoge desde el año de 1946, la Torre Eiffel exhibió las palabras "75 años" junto al logotipo de la UNESCO, un templo griego estilizado y -símbolo de esperanza para la creación de un mundo pacífico-, según la organización.

Este espectáculo de luces formó parte de una ceremonia más amplia que contó con la visita de más de 20 jefes de Estado, además de una proyección de obras del fotógrafo brasileño, Sebastiao Salgado, en la sede del organismo.

La UNESCO, que fue fundada en las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para proteger la herencia cultural común de la humanidad, es mejor conocida por designar y proteger sitios arqueológicos y patrimoniales, desde las Islas Galápagos hasta las tumbas de Tombuctú.

Cabe recordar que a principios de esta semana, Audrey Azoulay, exministra de cultura francesa, fue elegida para un segundo mandato de cuatro años como Directora General del organismo.

🇫🇷 L'@UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la l'éducation, la science et la culture, fête ses 75 ans aujourd'hui ! Ce soir, je lui souhaite un très bel anniversaire à ma façon, unique au monde ✨ 🎉 #unesco75 pic.twitter.com/dmCrhwxi35 — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) November 12, 2021

¿Qué es UNESCO y para qué sirve?

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.

¿Cuál es la función principal de la Unesco?

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación - UNESCO, es un organismo internacional que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, mediante la educación, las ciencias, la cultura,

¿Qué es la UNESCO en Francia?

La convención elaborada por la UNESCO en 1972 fue pensada para defender y proteger el patrimonio cultural e histórico de la Humanidad. El objetivo es preservar el pasado de nuestros ancestros sin importar el lugar donde se encuentran estos restos, darles importancia y hacerlos visibles.