¡Con los niños no! Acusan a trabajador de abusar de menor en baños de un preescolar en Jalisco

En un preescolar de Jalisco, un NIÑO habría sido víctima de abuso sexual dentro de los baños del plantel, presuntamente a manos de un trabajador de limpieza.

Lo que debía ser un día normal de recreo terminó convertido en una pesadilla para el menor, quien tras ser víctima del delito, fue amenazado para guardar silencio.

¿Qué pasó en el preescolar de Jalisco?

De acuerdo con la Fiscalía, el menor fue abordado durante el horario de receso por César Iván “N”, quien realizaba labores de limpieza en el área de sanitarios.

Bajo el pretexto de jugar, el trabajador lo convenció de entrar al baño. Una vez ahí, se habrían cometido las agresiones contra el pequeño.

Después, según la investigación, el imputado amenazó al niño con hacerle daño a su familia si contaba lo ocurrido. Lo que hizo que el menor callara el infierno que vivió.

Cuando el caso llegó a manos del Ministerio Público, se activaron los protocolos de protección al menor y se integraron los datos de prueba. Con esa información, un juez autorizó la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada recientemente.

Gracias a las pruebas mostradas, un juez de control analizó los elementos presentados por la Fiscalía y determinó la vinculación a proceso de César Iván “N” por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Además, se le impuso prisión preventiva oficiosa por un año, una medida que busca proteger a la víctima y garantizar que el proceso se lleve sin riesgos.

¿Qué dice la ley sobre el abuso sexual infantil en Jalisco?

Si el juez encuentra culpable a César Iván “N” tras el cierre de la investigación y el juicio, podría enfrentar una sentencia de varios años en prisión, acorde con la gravedad del delito y la edad de la víctima.

De acuerdo con el Código Penal de Jalisco, en el Artículo 142-L se establece que cualquier acto de carácter erótico-sexual cometido contra un menor de edad, sin llegar a la cópula, puede ser castigado con penas que van de uno hasta seis años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima.

Por su parte, el Artículo 142-M contempla penas aún mayores cuando existe el abuso físico, alcanzando condenas de hasta 20 años de prisión cuando la víctima es menor de 15 años.