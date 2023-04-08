Estas son las personas que pueden entrar a EU sin visa en 2023

¡Increíble pero cierto! Estados Unidos (EU) cuenta con un programa de exención de visado que permite a algunas personas ingresar al país sin necesidad de tener el documento que avale su estancia como turista o estudiante. En 2023 el proyecto ha sido renovado para todos aquellos que deseen acceder a esta nación y aquí te decimos cuáles son los requisitos para aplicar.

Se trata del programa Visa Waiver Program, que forma parte del Electronic System for Travel Authorization (ESTA, por sus siglas en inglés), el cual permite ingresar a EU únicamente con el pasaporte emitido por la nación de origen, sin de realizar un proceso regular de solicitud de visa.

El programa se encuentra vigente en 2023 y se basa en un sistema automatizado que ayuda a determinar la elegibilidad para viajar al país norteamericano e identificar si el traslado presenta algún riesgo de seguridad o de aplicación de la ley.

La solicitud debe hacerse con al menos 72 horas de anticipación y permite a los viajeros una estancia de hasta por 90 días, en caso de que el interesado se traslade con fines turísticos o de negocios.

¿Cómo puedo entrar a EU sin visa?

Para aplicar al programa Visa Waiver Program los interesados deben solicitar la autorización a través del Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA), donde son examinados en el puerto de entrada en los EU y son inscritos en el programa OBIM del Departamento de Seguridad Nacional, o bien, la Oficina de Gestión de Identidad Biométrica para facilitar el acceso.

Una vez ingresada la solicitud de acceso a EU sin visa, la respuesta tardará solo unos segundos en ser emitida. La autorización de viaje tiene un costo de 14 dólares, cerca de 253 pesos como tarifa de solicitud y 10 más tras la aprobación, es decir, 181 pesos.

¿Quiénes pueden entrar a EU sin necesidad de tramitar una visa?

Uno de los requisitos indispensables para ser beneficiaron del Visa Waiver Program, es ser ciudadano de alguno del siguiente listado de países:



Europa

Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Polonia, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unidos (incluidos Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

Asia

Brunéi, Japón, Singapur, Corea del Sur y Taiwán

América

Chile

Cabe destacar que de aprobarse la solicitud, esta tendrá una vigencia de dos años, o bien, hasta que expire el pasaporte del solicitante; Sin embargo, los viajeros podrán visitar múltiples veces el país en periodos no mayores a 90 días.