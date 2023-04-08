Estas son las personas que pueden entrar a EU sin visa en 2023

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Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México, señaló en una carta publicada en redes sociales que le fue retirada la visa para ingresar a EU.
Luisa María Alcalde asegura que los nombres exhibidos no forman parte de ninguna “lista negra”, pero admite que sí estudian quién amplifica ciertos contenidos.
El Episcopado Mexicano advirtió que los lineamientos para audiencias podrían representar riesgos para la democracia y libertad de expresión para la prensa.
Tras el choque entre PRI y Morena, Raúl Bolaños pidió a los diputados bajar la tensión, privilegiar los acuerdos y evitar que insultos y empujones dominen el debate.
La polémica no termina: las diputadas buscan recuperar sus derechos partidistas mientras Morena analiza el recurso que presentaron contra la suspensión.
Del “no me toques” a una cubeta con chapopote: así han escalado algunos de los enfrentamientos más tensos entre legisladores del Congreso mexicano.
Empujones, insultos y hasta manotazos: Carlos Mancilla ha protagonizado varios momentos de tensión en el Congreso. Este es su historial de enfrentamientos.
La consulta sobre los Lineamientos de Audiencias cierra el 21 de agosto; expertos advierten que buscan inhibir la crítica y colocar filtros al periodismo.
Morena exhibe “lista de incómodos” en la Mañanera y pone en la mira a comunicadores que señalan sus errores tras años de calificar ese método como “fascismo”.
¿Por qué unos sí pudieron entrar a Colombia y otros no? Esta es la diferencia entre los Topos Azteca y los Topos Tlatelolco y la razón por la que no pudieron ayudar tras el sismo.
Aunque el INE establece el inicio de las precampañas para mucho después, en Morena personajes como Andy López Beltrán, Andrea Chávez, Armando Ayala y César Ismael Guerrero despliegan giras, videos y reparto de despensas en abierto desafío a la ley.
Sigue al momento los anuncios desde la Tesorería este jueves 13 de agosto. Revisa los datos presentados por la presidenta y su gabinete en directo.