¿Por qué hay tanto tráfico en la CDMX? Esto dice Ebrard

El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, responsabilizó a las placas vehiculares del tráfico en la CDMX, pero, ¿por qué dijo esto el canciller?

El viernes pasado, Ebrard comenzó a responder las preguntas más creativas que le enviaron sus seguidores vía WhastApp, entre ellas, "¿por qué hay menos tráfico en Tokio que en la CDMX?". Ante esto, el canciller señaló que el motivo del tráfico en la CDMX es la cantidad de placas vehiculares que se otorgan.

"Tokio tiene menos tráfico que la CDMX porque se solicitan y otorgan menos placas vehiculares", escribió Ebrard.

Marcelo Ebrard responde a sus seguidres |Twitter/Marcelo Ebrard

¿Placas vehiculares son las culpables del tráfico de la CDMX?

De acuerdo con datos de Automobile Inspection & Registration Information Association, hasta 2016, en Tokio se tenían contabilizadas cerca de 3.1 millones de placas vehiculares registradas, y tan solo un año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la CDMX tenía un parque vehicular de 9.5 millones de autos con motor.

En 2017, Japón sumo esfuerzos contra el cambio climático, lo que llevo al país de Asia Oriental a trabajar en la eficiencia de su transporte público; de esta forma, la idea de adquirir un medio de transporte propio en Tokio resultó cada vez menos atractiva.

Mientras tanto, en la CDMX, la población creció de 8.9 millones de habitantes en 2010 a más de 9.2 millones en 2020, según muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y al menos más de 3.2 millones de personas usaron diariamente el transporte público en julio de 2022, es decir, solo un tercio de la población.

Por otro lado, en 2014, el gobierno de la CDMX puso en vigor el nuevo formato de placas vehiculares, que se compone por una letra, dos números, un guion y tres letras, lo que da como resultado 45 millones de combinaciones de placas vehiculares. Anteriormente, la composición únicamente permitía cerca de 18 millones.

Los datos anteriormente expuestos demostrarían que la respuesta proporcionada por el canciller Marcelo Ebrard no se encuentra lejos de la realidad.