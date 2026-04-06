México-Cuernavaca al límite: tráfico, caos y un accidente que marca regreso de Semana Santa

El regreso de vacacionistas por Semana Santa ya comenzó a sentirse con fuerza en una de las principales salidas del centro del país. La autopista México–Cuernavaca registra este domingo largas filas de vehículos y un avance lento que ha puesto a prueba la paciencia de cientos de automovilistas que buscan volver a la capital.

De acuerdo con reportes oficiales, la carga vehicular se intensificó en dirección a la Ciudad de México, donde autoridades hicieron un llamado a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad ante el alto flujo de autos.

Filas kilométricas y avance a vuelta de rueda

Durante la tarde, usuarios en redes sociales y reportes viales coincidieron en un mismo panorama: tramos prácticamente detenidos y filas que se extienden por varios kilómetros, especialmente en los puntos más cercanos a la capital.

El tránsito denso no solo responde al retorno masivo por el cierre del fin de semana largo, sino también a la coincidencia de horarios en los que miles de familias decidieron emprender el camino de regreso. En algunos puntos, el avance ha sido intermitente, obligando a los conductores a circular a muy baja velocidad.

Autoridades reiteraron el mensaje preventivo: mantener distancia entre vehículos, evitar maniobras riesgosas y anticipar tiempos de traslado mucho mayores a los habituales.

⚠️ AVISO IMPORTANTE⚠️ #AutMéxicoCuernavaca, registra #lluvia y #granizo, así mismo, continúa la carga vehicular intensa en dirección CDMX, por periodo vacacional.

Se recomienda a la ciudadanía disminuir su velocidad y manejar con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 6, 2026

Accidente agrava la circulación en Huitzilac

A la ya complicada movilidad se sumó un hecho trágico que empeoró el panorama. A la altura del kilómetro 65, en el municipio de Huitzilac, un árbol colapsó repentinamente sobre varios vehículos que transitaban por la carretera federal México–Cuernavaca.

El accidente, ocurrido alrededor de las 17:50 horas, dejó de manera preliminar tres personas sin vida. Entre las víctimas se encuentran ocupantes de un automóvil y de una motocicleta que fueron impactados directamente por el árbol.

Equipos de emergencia se movilizaron de inmediato para atender a los lesionados y realizar labores de rescate, mientras personal especializado trabaja en el retiro del tronco que obstruye la vialidad.

Llamado a extremar precauciones

Las autoridades mantienen presencia en la zona para restablecer la circulación lo antes posible, aunque advirtieron que las condiciones climáticas podrían representar un riesgo adicional, ante la posibilidad de caída de más árboles.

Por ello, se insiste a los automovilistas en conducir con extrema precaución, mantenerse informados sobre el estado de la vía y, de ser posible, considerar rutas alternas o retrasar su traslado.

El panorama en la México–Cuernavaca refleja el cierre de un periodo vacacional marcado por alta movilidad, donde la combinación de tráfico intenso y accidentes ha complicado el regreso de miles de personas a la capital.