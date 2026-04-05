¡Colapso en carreteras de México! Estados confirmados para el paro nacional de transportistas y agricultores este 6 de abril 2026; a qué hora inicia

La Asociación de Transportistas (ANTAC) y agrupaciones de agricultores confirmaron el paro nacional de este lunes 6 de abril 2026, además del megabloqueo en distintas carreteras de México al no tener una respuesta positiva por parte de las autoridades, pero ¿qué estados se unirán a las protestas?

¿A qué hora inicia el paro nacional de transportistas este lunes?

El paro nacional de transportistas y agricultores comienzan a las 7:00 horas de este lunes 6 de abril 2026 ; se prevé que algunas vialidades sean afectadas.

Las concentraciones podrían comenzar alrededor de las 5 ó 6 de la mañana en casetas y otros puntos de reunión, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Estados confirmados para el megabloqueo de carreteras en México este 6 de abril 2026

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano(FNRCM) confirmó que el paro nacional de transportistas y agricultores se realizará en al menos 20 estados de la República Mexicana , afectando algunas zonas clave.

Entre las regiones que podrían unirse están: Morelos, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México y, posiblemente, la Ciudad de México.

Las carreteras afectadas por el megabloqueo podrían ser:



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Otras autopistas afectadas podrían ser: Vía Corta a Chihuahua, la carretera Federal 45 Panamericana, carretera Culiacán-Mazatlán, autopista Salamanca - Celaya, carretera Federal 49 (Zacatecas - San Luis Potosí), carretera Federal 15D (Autopista de Occidente) y la carretera Morelia - Pátzcuaro.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas y agricultores?

El paro nacional de transportistas y agricultores de este lunes 6 de abril 2026 se debe a la exigencias que tienen los distintos gremios para el poder realizar su trabajo y actividades de manera segura, pero ¿qué exigen?

¿Qué exigen los transportistas en México?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) señala que no existe interés suficiente por parte del Gobierno para frenar la ola de violencia como las desapariciones ni atender la inseguridad en las carreteras, lo que los obliga a volver a las calles.

Además se suma el alto precio de la gasolina, los injustos peajes y la falta de respuesta de las autoridades.

Esto exigen los agricultores en México

Por su parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano(FNRCM) asegura que el sector del campo presenta una crisis que amenaza el abasto y el precio de los alimentos.

Los agricultores afirman que hay una caída en la producción nacional, inseguridad en carreteras, el control del mercado por empresas grandes, así como el incremento en fertilizantes, diésel y otros insumos por el conflicto en Medio Oriente.