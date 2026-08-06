Tragedia en Florida: Muere una niña de 3 años al quedar atrapada en una cocina de juguete

La pequeña Briella Holmes, de solo 3 años de edad, falleció en Florida cuatro días después de sufrir un trágico accidente doméstico en el que su cabeza quedó atrapada dentro de un juego de cocina de madera mientras intentaba rescatar otros juguetes.

El departamento de la Policía de Boynton Beach informó que el incidente ocurrió pasadas las 11:00 horas del pasado 23 de julio de 2026 en una vivienda del fraccionamiento The Meadows of Boynton Beach, donde la menor y su hermano se encontraban bajo el cuidado del esposo de su niñera. Tras ser localizada sin respiración y trasladada de urgencia a un hospital local en estado crítico, la menor fue declarada muerta el 27 de julio debido a una asfixia posicional accidental confirmada por la Oficina del Médico Legista del Condado de Palm Beach.

Las investigaciones preliminares de la Policía de Boynton Beach revelaron que la niñera a cargo de los menores se había ausentado del domicilio, dejando la supervisión en manos de su pareja. El adulto permanecía en la planta alta de la residencia batiendo recorridos periódicos hacia la planta baja para llevarles bocadillos a los niños; fue durante uno de estos chequeos rutinarios cuando descubrió a la niña inconsciente en el mueble infantil.

El hermano de la pequeña relató a las autoridades que a Briella Holmes se le cayeron algunos juguetes dentro de la estructura de madera y, al agacharse e introducir la cabeza para recuperarlos, quedó atascada sin poder liberarse por sus propios medios.

Compraron la cocina de juguete de segunda mano en un marketplace

La Policía de Boynton Beach difundió imágenes del juguete para alertar a la comunidad, detallando que la cocinita de madera fue adquirida de segunda mano a través de la plataforma Facebook Marketplace hace unos años y no cuenta con marcas visibles de fabricante o número de serie. Sin embargo, rastreos en catálogos comerciales sugieren que el modelo corresponde al diseño conocido como Country Living Kitchen. Al comparar la fotografía de la escena con los modelos originales, las autoridades notaron que al mueble le faltaba la tina o tarja del fregadero, dejando una abertura hueca sobre la base de madera donde la menor habría introducido la cabeza.

La Oficina del Médico Legista del Condado de Palm Beach determinó que la causa médica de la muerte fue asfixia posicional, una condición traumática que ocurre cuando la postura del cuerpo atrapado bloquea las vías respiratorias e impide el flujo de oxígeno. Por el momento, la Policía de Boynton Beach no ha presentado cargos criminales contra los cuidadores ni contra los vendedores del artículo usado, manteniendo el expediente como una investigación abierta en coordinación con la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

|Boynton Beach Police Department

Su familia pide apoyo para gastos funerarios en GoFundMe

La muerte de Briella Holmes ha generado una profunda ola de consternación entre los habitantes de Boynton Beach y usuarios de redes sociales, reabriendo el debate sobre los riesgos de seguridad en juguetes de madera modificados, incompletos o vendidos de segunda mano sin certificaciones vigentes. Vecinos y familiares han destacado la urgencia de inspeccionar minuciosamente los artículos infantiles usados adquiridos en tianguis digitales para evitar huecos o aperturas que representen un riesgo de atrapamiento para niños pequeños.

Para hacer frente a esta repentina tragedia, la familia de la menor habilitó una colecta de solidaridad en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los imprevistos gastos funerarios y brindar apoyo económico a los padres de la niña en este desgarrador momento. La campaña ha recibido cientos de donaciones de ciudadanos movilizados por el dolor de la pérdida de Briella Holmes, mientras la policía local continúa periciando la cocinita de madera para esclarecer con exactitud la mecánica del accidente.