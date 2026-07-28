Detienen por descuido a madre y abuelo del niño que murió dentro de un auto bajo calor extremo en Ciudad Juárez

La muerte de un niño de cuatro años que quedó encerrado dentro de un auto bajo temperaturas superiores a los 40 grados en Ciudad Juárez ya tuvo consecuencias legales; la Fiscalía de Chihuahua detuvo a la madre y al abuelo del menor, luego de que las investigaciones establecieran que el pequeño falleció por golpe de calor y asfixia por sofocación .

Los detenidos aceptaron su descuido, por lo que el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para fincar su responsabilidad en la muerte accidental del menor.

Esto se sabe de la muerte del niño dentro de un auto en Ciudad Juárez

Las primeras indagatorias establecen que el menor se encontraba con su madre y su abuelo en un domicilio ubicado en la colonia Kilómetro 29, al sur de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la versión proporcionada por los propios familiares a las autoridades, ambos se quedaron dormidos durante la tarde y, al despertar, ya no encontraron al niño dentro de la vivienda.

Tras iniciar su búsqueda, localizaron al menor inconsciente en el interior de un automóvil estacionado en el inmueble, por lo que de inmediato lo trasladaron en busca de ayuda hasta una estación del Departamento de Bomberos cercana al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez; sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Los dictámenes forenses determinaron que la muerte del niño fue consecuencia de un golpe de calor y asfixia por sofocación , provocados por la exposición prolongada a las altas temperaturas registradas ese día, que superaban los 40 grados .

Con esos elementos, la Fiscalía de Chihuahua abrió la carpeta de investigación correspondiente y ordenó la detención de la madre y el abuelo, quienes permanecen a disposición del Ministerio Público.

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Tragedia en Ciudad Juárez: un #niño de 4 años murió luego de ser encontrado inconsciente dentro de un automóvil durante una jornada con temperaturas superiores a 40 grados.



La Fiscalía de #Chihuahua investiga las circunstancias del caso



Con información de @reynaldolarar pic.twitter.com/HBAiJMh4eC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 27, 2026

No es la primera vez que un menor muere tras quedar encerrado en un auto en México

El caso registrado en Ciudad Juárez no es un hecho aislado, pues en los últimos meses, las autoridades han documentado otras tragedias relacionadas con menores que permanecieron dentro de vehículos expuestos al calor extremo.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Mexicali, Baja California, donde el 1 de mayo de 2026 un niño de tres años, identificado como Vicente, permaneció más de 12 horas dentro de un automóvil bajo temperaturas sofocantes.

Su cuerpo fue localizado al día siguiente y las investigaciones establecieron que perdió la vida por un golpe de calor; además, presentaba quemaduras de tercer grado en brazos y antebrazos derivadas de la prolongada exposición al intenso calor.