Florida ejecuta a dos hombres en un mismo día; estos fueron los crímenes por los que fueron condenados

Florida volvió a colocar la pena de muerte en el centro del debate tras ejecutar a dos hombres en un mismo día, hecho que no ocurría en casi una década en Estados Unidos. ¿Desde qué año no se ejecuta la pena de muerte?

La decisión fue autorizada por el gobernador Ron DeSantis, quien programó ambas ejecuciones con apenas unas horas de diferencia.

¿Quiénes eran los hombres ejecutados en Florida?

El primer ejecutado fue James Aren Duckett, de 68 años, un exagente de policía condenado por la violación y asesinato de Teresa McAbee, una niña de 11 años, ocurrido en 1987 en el centro de Florida.

Duckett recibió la intección letal durante la tarde y fue declarado muerto a la 1:19 p.m. Horas después fue ejecutado Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, condenado por asesinar en 1986 a los padres de su expareja.

Fue declarado muerto a las 6:13 p.m., convirtiéndose en el recluso de mayor edad ejecutado en la historia reciente de Florida y el segundo preso más longevo en recibir pena de muerte en la historia moderna de Estados Unidos.

Florida concentra el mayor número de ejecuciones

Con estas dos ejecuciones, Florida alcanzó 12 penas de muerte ejecutadas en lo que cae el 2026, una cifra superior a la registrada por el resto de los estados del país en conjunto durante el mismo periodo.

Desde el inicio de 2025, el estado ha llevado a cabo 30 ejecuciones, mientras que el resto de las entidades estadounidenses suman 35. Además, las autoridades ya tienen programada otra ejecución para agosto.

Debate por la pena de muerte en Florida

Organizaciones que se oponen a la pena capital criticaron la decisión de realizar dos ejecuciones en una sola jornada y calificaron la medida como una escalada sin precedentes el uso de este castigo.

Por su parte el gobernador Ron DeSantis ha definido el ritmo de las ejecuciones al afirmar que muchas familias de las víctimas han esperado durante décadas para que cumplan las sentencias dictadas por los tribunales.