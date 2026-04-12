Estampida en actividad turistica: jóvenes entre las víctimas de la tragedia en Haití

Una estampida registrada este sábado en la Citadelle Laferrière, en Haití, durante una actividad turística con presencia de numerosos jóvenes, provocó una tragedia. Ante lo ocurrido, el Gobierno encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé expresó su profunda tristeza, envió condolencias a las familias de las víctimas.

Tragedia en Haití por estampida en zona turística

Una estampida ocurrida este sábado en la Citadelle Laferrière, durante una actividad turística en la que participaban varios jóvenes, provocó una tragedia.

El primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, junto con el Gobierno, expresó su profunda tristeza por el incidente y envió condolencias a las familias de las víctimas, además de manifestar su solidaridad con todos los afectados.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le Premier ministre et le Gouvernement expriment leur profonde tristesse après le drame survenu à la Citadelle Laferrièrehttps://t.co/PgkA6MheUM pic.twitter.com/g4WP0ns2Vi — Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) April 12, 2026

Las autoridades informaron que se encuentran en alerta máxima y plenamente movilizadas para brindar atención, asistencia y apoyo a las personas afectadas y a sus seres queridos. Asimismo, señalaron que se mantienen atentos al desarrollo de la situación.

El Gobierno también hizo un llamado a la población a mantener la calma y actuar con cautela, en espera de los resultados de las investigaciones en curso que permitirán esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la estampida.

Tragedia registrada en tribuna del Estadio Matute en Perú

Durante un juego del clásico del fútbol peruano frente al Universitario de Deportes, considerado como uno de los partidos más importantes de la nación sudamericana.

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente fue provocado por una aglomeración extrema, además de empujones entre los asistentes, lo que derivó en una situación de pánico y múltiples lesionados.

Las autoridades peruanas confirmaron a una persona fallecida, además de 47 heridos, algunos de gravedad. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó más de 40 elementos y 12 unidades de emergencia para atender la situación.

🇵🇪 | Se reporta un fallecido tras el incidente en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), bomberos indican que aún no se confirma la causa, aunque se presume que habría ocurrido en medio del tumulto. pic.twitter.com/uLWLFN5GNg — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) April 4, 2026

Mientras que el Ministerio de Salud de Perú informó que de las 39 personas heridas que fueron trasladadas a establecimientos de salud tras el accidente registrado en el estadio Alejandro Villanueva.