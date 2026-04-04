Lo que debía ser una celebración terminó una auténtica tragedia, esto luego de una estampida ocurrida en una tribuna del Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, que dejó una persona muerta y al menos 47 heridos durante el llamado “banderazo” organizado por aficionados del Club Alianza Lima en Perú.

El evento se efectuó previo al juego del clásico del fútbol peruano frente al Universitario de Deportes, considerado como uno de los partidos más importantes de la nación sudamericana.

#MundoEN | Al menos una persona murió y 47 resultaron heridas en el Estadio Alejandro Villanueva, sede del club peruano, en Lima. durante una concentración masiva de fanáticos.⁣https://t.co/XTXoEvZfJl

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Tragedia en Perú: ¿Qué ocurrió durante el banderazo en el Matute de Lima?

Conforme a los reportes oficiales del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud de Perú, el incidente ocurrió en la tribuna sur, donde se concentraba una gran cantidad de aficionados. Inicialmente en redes sociales, se habló de un colapso estructural, sin embargo, las autoridades como el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, aclararon que no hubo caída de muros.

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente fue provocado por una aglomeración extrema, además de empujones entre los asistentes, lo que derivó en una situación de pánico y múltiples lesionados.

🇵🇪 | Se reporta un fallecido tras el incidente en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), bomberos indican que aún no se confirma la causa, aunque se presume que habría ocurrido en medio del tumulto. pic.twitter.com/uLWLFN5GNg — Gonzalo Aguilar Sosa (@gsasoficial) April 4, 2026

¿Cuál fue el saldo de la estampida en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú?

Hasta el momento del cierre de esta nota, las autoridades peruanas confirmaron a una persona fallecida, además de 47 heridos, algunos de gravedad. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó más de 40 elementos y 12 unidades de emergencia para atender la situación.

El Ministerio de Salud de Perú informó que de las 39 personas heridas que fueron trasladadas a establecimientos de salud tras el accidente registrado en el estadio Alejandro Villanueva, ya fueron dados de alta a 30 y aún hay 9 pacientes en observación y atención.

🔴 Actualización | De las 39 personas heridas trasladadas a establecimientos de salud tras el accidente registrado en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria, el Minsa informa que 30 de ellos ya fueron dados de alta y a la fecha se tienen 09 pacientes aún en observación y… pic.twitter.com/qwVgOEKxRK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 4, 2026

Después del incidente, la Municipalidad de La Victoria ordenó la clausura del estadio, tras detectar presuntas irregularidades en el cumplimiento de normas de seguridad. Además, la Policía Nacional del Perú implementó un operativo para asegurar la zona y facilitar las labores de rescate. Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades.

¿Qué dijo Alianza Lima tras la tragedia en Perú?

El Club Alianza Lima expresó sus condolencias a la familia del fallecido, además de que aseguró que activó de inmediato los protocolos de emergencia. En su comunicado oficial, el club afirmó que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y reiteró que, de acuerdo con información preliminar, el incidente no estaría relacionado con fallas estructurales.

Seguridad en estadios: una alerta urgente en Perú

Esta tragedia vuelve a poner en la mira la seguridad en eventos masivos, donde la falta de control en aglomeraciones puede derivar en tragedias; expertos coinciden en que la prevención, el control de aforos, además de la vigilancia, son clave para evitar este tipo de incidentes. Lo ocurrido en Perú deja una pregunta abierta: ¿se están tomando realmente las medidas necesarias para proteger a los aficionados en eventos multitudinarios?