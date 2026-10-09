Sobrevivió hace un año a la inundación en Poza Rica, pero perdió a su esposa; hoy exige un muro para evitar otra tragedia

En la colonia Morelos de Poza Rica, la imagen de Hilario Reynosa y su esposa Eloida, se convirtió en un símbolo de supervivencia durante la catastrófica inundación del 10 de octubre de 2025. En medio de la crecida del río, la fuerza de la corriente amenazó con arrastrarlos mientras luchaban por no soltarse.

“Yo nada más abracé a mi vieja, con todas las piernas moradas a cinco metros se me zafó de las manos, me metí a bucear a andarla buscando, nunca la encontré", relató sobre la tragedia que destruyó por completo su hogar.

Aunque lograron salir con vida de aquella jornada, el impacto del desastre dejó secuelas irreversibles. Eloida falleció apenas 17 días después a causa de las afecciones por la ingesta de agua contaminada. A un año de lo sucedido, Hilario logró levantar una pequeña vivienda con los apoyos gubernamentales recibidos, aunque asegura que la ayuda fue insuficiente.