Tragedia en Siria: Choque entre autobús civil y vehículo de seguridad deja al menos 35 muertos y 30 heridos

Un terrible accidente de tránsito ocurrido este sábado en el centro de Siria dejó un saldo de al menos 35 personas muertas y 30 heridas, según confirmó el Ministerio de Salud de Siria. La tragedia se registró en la autopista principal que conecta la capital, Damasco, con la provincia de Deir al-Zour.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Siria, el choque frontal involucró a un autobús de transporte masivo de civiles y a otro vehículo en el que viajaban integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interior. Ante la gravedad del impacto y las severas quemaduras reportadas entre las víctimas, la red hospitalaria y los bancos de sangre de las provincias de Homs y Damasco Rural se declararon en estado de alerta máxima.

عاجل | وزارة الصحة السورية: 35 وفاة و30 إصابة في حادث سير على طريق دمشق–دير الزور. pic.twitter.com/T7j85lEYUY — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) July 25, 2026

El presidente Ahmed al-Sharaa se pronunció

Seguido del accidente, se desató un incendio que consumió gran parte de las estructuras de los dos vehículos. Los equipos de la Defensa Civil Siria, conocidos como los Cascos Blancos, acudieron al lugar para sofocar el fuego, brindar primeros auxilios y extraer los cuerpos de las víctimas que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos.

El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, emitió un mensaje de condolencias a las familias afectadas y prometió el despliegue de todos los insumos estatales para atender la emergencia:

"Hemos instruido la movilización de todos los recursos necesarios para hacer frente a las consecuencias del accidente, atender a los heridos y apoyar a las familias de las víctimas", expresó el mandatario Ahmed al-Sharaa.

Las carreteras en Siria están en mal estado

Aunque las autoridades no han anunciado las causas exactas del choque ni han confirmado si se abrirá una investigación formal, los accidentes viales con consecuencias fatales constituyen un problema recurrente en el territorio sirio.

Horas antes de la tragedia, los Cascos Blancos informaron que tan solo el día anterior atendieron 19 accidentes de tránsito a nivel nacional, los cuales dejaron un saldo de tres muertos y siete heridos. Factores como el deterioro progresivo de las carreteras tras años de conflicto, la falta de iluminación, el exceso de velocidad y el uso de vehículos antiguos sin mantenimiento adecuado incrementan de forma constante el riesgo en las vías del país.

