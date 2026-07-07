Atentado en Damasco durante visita de Emmanuel Macron deja 18 heridos: Esto es lo que sabemos

Durante la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron ocurrió un atentado con bomba en el Centro de Damasco. Este hecho dejó un saldo de 18 personas heridas.

Se dio a conocer que el mandatario no estuvo en riesgo y que su agenda continuó, el ataque evidenció los desafíos de seguridad que enfrenta el gobierno de transición de Ahmed al-Sharaa.

Rien ne pourra étouffer l’aspiration des Syriennes et des Syriens à vivre dans une Syrie pleinement souveraine, sûre, pluraliste, unie.



Ce matin j’ai rencontré la Syrie dans toute sa diversité. J’ai vu la dignité, le courage et la détermination.



Ma visite se poursuit. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 7, 2026

El Palacio del Elíseo informó que Macron estaba en la sede presidencial al momento de las detonaciones; no obstante, la cadena BFMTV, que colabora con CNN, señaló que el mandatario se encontraba en el hotel Four Seasons.

La visita histórica de Emmanuel Macron

Emmanuel Macron es el primer líder occidental en realizar una visita oficial a Siria desde la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024. Al recibir al mandatario, el presidente Ahmed al-Sharaa celebró a la “nueva Siria” con una fastuosa recepción en el Palacio Presidencial de Damasco el martes.

Oprtunidades estratégicas, empresariales y comerciales, es algo que destacó el líder sirio durante la reunión de ambas delegaciones.

