“Te encontraremos y te mataremos": Estados Unidos y aliados lanzan ataques masivos en Siria

Este sábado, el cielo de Siria se iluminó con el fuego de una de las ofensivas más grandes de los últimos meses. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó la operación "Hawkeye Strike", un ataque a gran escala diseñado para despedazar la capacidad operativa del grupo terrorista ISIS .

Con más de 90 proyectiles de precisión, Washington envió un mensaje cortante: "Si dañas a nuestros combatientes, te encontraremos y te mataremos en cualquier parte del mundo".

Por qué Estados Unidos ataca a Siria

La razón de la operación no sucedió por casualidad. Esta comenzó debido al asesinato de los sargentos Edgar Torres Tovar y William Howard, ambos soldados de la Guardia Nacional de Iowa perdieron la vida en diciembre pasado tras un ataque de ISIS en Palmira . Esta lluvia de misiles es la respuesta prometida por el Pentágono para vengar a sus hombres y al intérprete civil que los acompañaba.

Por otro lado, el nombre de la operación es en honor al "Estado Hawkeye" (Iowa), de donde eran originarios ambos combatientes.

Estados Unidos golpeó a 35 objetivos específicos

Un funcionario estadounidense confirmó que el ataque fue quirúrgico y masivo. Se utilizaron más de dos docenas de aviones de combate para golpear 35 objetivos específicos de ISIS en todo el territorio sirio. No se trató de disparos al aire, sino del uso de municiones de alta precisión para destruir almacenes de armas, centros de mando y puntos de reunión de los extremistas que aún operan en la región.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Jordania se une a Estados Unidos

Estados Unidos no voló solo. La Real Fuerza Aérea de Jordania también lanzó ataques precisos la noche del sábado. El gobierno jordano dejó claro que su participación busca evitar que el terrorismo cruce sus fronteras y amenace la estabilidad de los países vecinos. Esta unión de fuerzas demuestra que la lucha contra ISIS sigue siendo una prioridad regional e internacional, a pesar de que el grupo ya no controla grandes ciudades como antes.

La misión de Estados Unidos no termina en Siria

Aunque ISIS ya no tiene el poder territorial de hace diez años, cientos de soldados estadounidenses siguen desplegados en suelo sirio. Su misión es evitar que el grupo se reorganice. La operación "Hawkeye Strike" busca dar un golpe tan fuerte que los remanentes del grupo terrorista lo piensen dos veces antes de intentar otra emboscada contra las tropas internacionales.