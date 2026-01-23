Caos en Guadalajara: tráiler se desfonda en Tlaquepaque y guardia es baleado en Zapopan, ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) vivió una jornada marcada por caos vial y hechos de violencia, tras dos incidentes registrados en San Pedro Tlaquepaque y Zapopan, que movilizaron a cuerpos de seguridad y emergencia. Autoridades locales confirmaron que, por un lado, un tráiler de carga sufrió daños estructurales que provocaron el cierre de una de las principales vialidades, y por otro, un guardia de seguridad fue herido por arma de fuego durante un intento de robo.

¿Qué pasó con el tráiler en Periférico y carretera a Chapala?

Elementos policiales atendieron el reporte de un tráiler cuya caja se desfondó mientras transportaba toneladas de cebolla. El incidente ocurrió en Periférico, justo a la altura del ingreso a la carretera a Chapala, en la colonia Paseos del Lago, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Debido al daño estructural, las autoridades suspendieron la circulación por riesgo de volcadura de la unidad de carga pesada, lo que generó un fuerte congestionamiento vehicular durante varias horas.

El conductor resultó ileso, y se informó que se esperaba el arribo de otro tráiler para realizar el traspaso de la mercancía y liberar la vialidad. Las maniobras fueron prolongadas debido al volumen de la carga de la unidad de transporte.

¿Guardia baleado? Esto pasó en la tienda comercial de Zapopan

De forma paralela, se registró una movilización policial en una tienda ubicada en la colonia Miramar, sobre las calles Puerto Guaymas y Oasis, en el municipio de Zapopan.

Según el reporte preliminar, un guardia de seguridad privada, de aproximadamente 25 años, fue baleado tras sorprender a dos sujetos presuntamente robando mercancía. Al intentar detenerlos, uno de los sospechosos sacó un arma y disparó.

Paramédicos lo estabilizaron en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital de tercer nivel. Presenta una herida de bala en el glúteo y su estado de salud es reportado como estable. Autoridades revisan cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

Seguridad y movilidad bajo presión en Zona Metropolitana de Guadalajara

Ambos hechos reflejan los desafíos que enfrenta la ZMG en movilidad urbana y seguridad pública. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades piden a la población mantenerse informada y extremar precauciones; ¿están nuestras ciudades preparadas para responder de forma más ágil a emergencias simultáneas como estas?