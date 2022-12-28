Tramo subterráneo de Línea 12 del Metro CDMX abrirá en enero

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el 15 de enero abrirá el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro CDMX, que va de estación Mixcoac a Atlalilco.

En la conferenica de prensa, Sheinbaum indicó que previo a la reapertura del tramo subterráneo, se harán pruebas de operación y que se llevaron a cabo las observaciones y acciones necesarias que hicieron los expertos.

#EnVivo ▶️ La #JefaDeGobierno supervisa el inicio de las pruebas preoperativas del Reforzamiento y Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. La acompañan @MetroCDMX y @LaSEMOVI.

https://t.co/BCH1h1ieQF — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 28, 2022

"Alrededor del 15 de enero estemos en condiciones para la reapertura del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro CDMX", expresó.

Todas las observaciones y recomencaciones del comité técnico asesor de expertos están saldadas y se espera que no se vuelvan a presentar fallas en el tramo subterráneo, explicó Sheinbaum tras realizar un recorrido por el tramo subterráneo.

La jefa de Gobierno, @Claudiashein, realizó un recorrido por el tramo subterráneo de la #Línea12 del @MetroCDMX para supervisar el inicio de las pruebas preoperativas. pic.twitter.com/EH7cm2Dyjj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 28, 2022

Sobre la politización que han hecho sus adversarios sobre el accidente de la Línea 12 del Metro CDMX, Sheinbaum cuestionó por qué no se critica también el cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez y destacó las tareas de modernización en la Línea 1.

"Los opostiores no tiene otra cosa mas que criticar, no tienen propuestas, nosotros estamos invirtiendo en el Metro lo que no se invertía en mucho tiempo... La oposción debería contestar qué pasó en Benito Juárez, qué pasó con el cartel inmobiliario", respondió.

¿Cuándo va abrir la Línea 12 del Metro CDMX?

Guillermo Calderón Aguilera, director del Metro CDMX, indicó que la operación del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro CDMX será de Mixcoac y Atlalilco, a partir de la mitad de enero de 2023, luego de más de un año de permanecer cerrada para realizar labores de rehabilitación.

En este tramo operarán al menos 13 trenes con un recorrido promedio de 20 minutos y se prevé que transporte a 174 mil pasajeros por día.

¿Qué pasó en la línea 12 del Metro CDMX?

El pasado 3 de mayo de 2021, un tren de la Línea 12 del Metro CDMX colapsó alrededor de las 22:00 horas, entre las estaciones Olivos y Tezonco. El colapso del Metro CDMX dejó 26 muertos y decenas de heridos.

Tras investigaciones, se determinó que el accidente de la Línea 12 del Metro CDMX fue causado por errores en la planeación y en la estructura, además de la ausencia de pernos en las vigas de estructuras.

¿Cómo van las obras de la Línea 12 del Metro CDMX?

Está en periodo de pruebas de que el sistema opera adecuadamente. Sin embargo, del tramo elevado de la Línea 12 del Metro CDMX aún no se da a conocer la fecha de reapertura.